7. Koğuştaki Mucize'yi izleyen Neymar: Çocuk gibi ağladım

14.04.2020 - 13:45 | Son Güncelleme : 14.04.2020 - 13:46
Brezilyalı ünlü futbolcu Neymar, 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi ve ardından 137 milyon takipçili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
7. Koğuştaki Mucize, Ortadoğu’da Türkiye’yle aynı anda gösterimde olan ilk Türk filmi unvanını taşıyor.
Süpervizörlüğünü Özge Efendioğlu’nun yaptığı, senaryosunu Kubilay Tat’ın yazdığı ve yönetmen koltuğunda ise Mehmet Ada Öztekin’in yer aldığı film, vizyonda kaldığı 15 haftada 5 milyon 316 bin 933 izleyiciyle Türk sinema tarihinin en çok izlenen 8. filmi oldu.