7. Koğuştaki Mucize'yi izleyen Neymar: Çocuk gibi ağladım

Süpervizörlüğünü Özge Efendioğlu’nun yaptığı, senaryosunu Kubilay Tat’ın yazdığı ve yönetmen koltuğunda ise Mehmet Ada Öztekin’in yer aldığı film, vizyonda kaldığı 15 haftada 5 milyon 316 bin 933 izleyiciyle Türk sinema tarihinin en çok izlenen 8. filmi oldu.

FİLMİN KONUSU



7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?