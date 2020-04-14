7. Koğuştaki Mucize'yi izleyen Neymar: Çocuk gibi ağladım

Dünyaca ünlü yıldız Neymar, Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize'yi izledikten sonra yaptığı paylaşımda, "Çocuk gibi ağladım" dedi.

14.04.2020 - 13:45 | Son Güncelleme : 14.04.2020 - 13:46

Brezilyalı ünlü futbolcu Neymar, 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi ve ardından 137 milyon takipçili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



Tarihin en pahalı futbolcusu olma ünvanını elinde bulunduran Neymar, "Çocuğu olan iyi anlar... Ne filmdi ama! İzlerken bir çocuk gibi ağladım!" ifadelerini kullandı.
Filmin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin Neymar'ın paylaşımıyla ilgili, "Bir insanın ağlamasına sevinmek hoş olmasa da elimde değil" sözlerini dile getirdi.
7. Koğuştaki Mucize, Brezilya'da en çok izlenen filmler arasında 2. sıraya yükseldi.
Daha önce ise dünyaca ünlü DJ Snake sosyal medya hesabından film için paylaşımda bulunmuştu.
Türkiye gişesinde rekor kıran 7. Koğuştaki Mucize'de Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya gibi isimler rol alıyor.

7. Koğuştaki Mucize, Ortadoğu’da Türkiye’yle aynı anda gösterimde olan ilk Türk filmi unvanını taşıyor.

 

 

Süpervizörlüğünü Özge Efendioğlu’nun yaptığı, senaryosunu Kubilay Tat’ın yazdığı ve yönetmen koltuğunda ise Mehmet Ada Öztekin’in yer aldığı film, vizyonda kaldığı 15 haftada 5 milyon 316 bin 933 izleyiciyle Türk sinema tarihinin en çok izlenen 8. filmi oldu. 

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FRAGMANI (TIKLA İZLE)

FİLMİN KONUSU

7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?

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