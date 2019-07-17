71. Emmy Ödülleri'ne aday gösterilen dizilerden öne çıkanlar
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Televizyonun Oscar Ödülleri olarak kabul edilen Emmy 2019 adayları açıklandı. Game of Thrones (GOT) dizisi 32 adaylıkla bir yılda en çok ödüle aday olma rekorunu kırdı. GOT'u ekranlara getiren HBO ; tüm dizilerinden toplamda 137, Netflix ise 117 aday çıkardı. The Marvelous Mrs. Maisel 20, mini dizi Chernobyl ise 19 Emmy adaylığı ile bu yıl dikkatleri üzerine topladı. İşte 71. Emmy Ödülleri'ne aday gösterilen dizilerden öne çıkanlar...