71. Emmy Ödülleri'nin (Emmy 2019) kazananları belli oldu

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ)

KAZANAN

Ben Whishaw (A Very English Scandal)

DİĞER ADAYLAR

Stellan Skarsgard (Chernobyl)

Paul Dano (Escape at Dannemora)

John Leguizamo (When They See Us)

Michael K. Williams (When They See Us)

Asante Blackk (When They See Us)