71. yaşında Meryl Streep'in tarihe geçen filmleri
Kariyerinin başından bu yana rol aldığı 50'yi aşkın filmin 21'iyle dünyanın en prestijli sinema ödülleri olan Oscar'a aday gösterilen Meryl Streep, bugün yeni yaşını kutluyor. İşte 71. yaşına özel, 3 Oscar ödülü kazanan ve Oscar'ın Altın Kızı olarak nam salan usta oyuncunun tarihe geçen filmleri, IMDb puanları ve canlandırdığı karakterler...
21. Avcı (1978)
8,1
Meryl Streep / Linda
20. Kramer Kramer'e Karşı (1979)
7,8
Meryl Streep / Joanna Kramer
19. Fransız Teğmeninin Kadını (1981)
7
Meryl Streep / Sarah and Anna
18. Sophie'nin Seçimi (1982)
7,6
Meryl Streep / Sophie
17. Silkwood (1983)
7,2
Meryl Streep/ Karen Silkwood
16. Benim Afrikam (1985)
7,2
Meryl Streep- Karen
15. Sonsuz matem (1987)
6,7
Meryl Streep / Helen
14. Karanlıkta bir çığlık (1988)
6,9
Meryl Streep / Lindy
13. Yaşamın kıyısından kartpostallar (1990)
6,7
Meryl Streep / Suzanne Vale
12. Yasak ilişki (1995)
7,6
Meryl Streep / Francesca Johnson
11. One True Thing (1998)
7
Meryl Streep /Kate Gulden
10. 50 cesur kemancı (1999)
6,8
Meryl Streep / Roberta
9. Tersyüz (2002)
7,7
Meryl Streep/ Susan Orlean
8. Şeytan marka giyer (2006)
6,9
Meryl Streep/ Miranda Priestly
7. Şüphe (I) (2008)
7,5
Meryl Streep / Sister Aloysius Beauvier
6. Julie & Julia (2009)
7
Meryl Streep / Julia Child
5. Demir Leydi (2011)
6,4
Meryl Streep / Margaret Thatcher
4. Aile Sırları (2013)
7,2
Meryl Streep/ Violet Weston
3. Sihirli Orman (2014)
6
Meryl Streep / Witch
2. Florence Foster Jenkins (2016)
6,8
Meryl Streep / Florence Foster Jenkins
1. The Post (2017)
7,2
Meryl Streep /Kay Graham