71. yaşında Meryl Streep'in tarihe geçen filmleri

Kariyerinin başından bu yana rol aldığı 50'yi aşkın filmin 21'iyle dünyanın en prestijli sinema ödülleri olan Oscar'a aday gösterilen Meryl Streep, bugün yeni yaşını kutluyor. İşte 71. yaşına özel, 3 Oscar ödülü kazanan ve Oscar'ın Altın Kızı olarak nam salan usta oyuncunun tarihe geçen filmleri, IMDb puanları ve canlandırdığı karakterler...

22.06.2020 - 09:28

71. yaşında Meryl Streep'in tarihe geçen filmleri - 1

21. Avcı (1978)
8,1

Meryl Streep / Linda

71. yaşında Meryl Streep'in tarihe geçen filmleri - 2
20. Kramer Kramer'e Karşı (1979)
7,8
Meryl Streep / Joanna Kramer
71. yaşında Meryl Streep'in tarihe geçen filmleri - 3
19. Fransız Teğmeninin Kadını (1981)
7
Meryl Streep / Sarah and Anna
71. yaşında Meryl Streep'in tarihe geçen filmleri - 4
18. Sophie'nin Seçimi (1982)
7,6
Meryl Streep / Sophie
71. yaşında Meryl Streep'in tarihe geçen filmleri - 5
17. Silkwood (1983)
7,2
Meryl Streep/ Karen Silkwood
71. yaşında Meryl Streep'in tarihe geçen filmleri - 6
16. Benim Afrikam (1985)
7,2
Meryl Streep- Karen
71. yaşında Meryl Streep'in tarihe geçen filmleri - 7
15. Sonsuz matem (1987)
6,7
Meryl Streep / Helen
71. yaşında Meryl Streep'in tarihe geçen filmleri - 8
14. Karanlıkta bir çığlık (1988)
6,9
Meryl Streep / Lindy
71. yaşında Meryl Streep'in tarihe geçen filmleri - 9
13. Yaşamın kıyısından kartpostallar (1990)
6,7
Meryl Streep / Suzanne Vale
71. yaşında Meryl Streep'in tarihe geçen filmleri - 10
12. Yasak ilişki (1995)
7,6
Meryl Streep / Francesca Johnson
71. yaşında Meryl Streep'in tarihe geçen filmleri - 11
11. One True Thing (1998)
7
Meryl Streep /Kate Gulden

71. yaşında Meryl Streep'in tarihe geçen filmleri - 12
10. 50 cesur kemancı (1999)
6,8
Meryl Streep / Roberta
71. yaşında Meryl Streep'in tarihe geçen filmleri - 13
9. Tersyüz (2002)
7,7
Meryl Streep/ Susan Orlean
71. yaşında Meryl Streep'in tarihe geçen filmleri - 14
8. Şeytan marka giyer (2006)
6,9
Meryl Streep/ Miranda Priestly
71. yaşında Meryl Streep'in tarihe geçen filmleri - 15
7. Şüphe (I) (2008)
7,5
Meryl Streep / Sister Aloysius Beauvier
71. yaşında Meryl Streep'in tarihe geçen filmleri - 16
6. Julie & Julia (2009)
7
Meryl Streep / Julia Child

71. yaşında Meryl Streep'in tarihe geçen filmleri - 17
5. Demir Leydi (2011)
6,4
Meryl Streep / Margaret Thatcher
71. yaşında Meryl Streep'in tarihe geçen filmleri - 18
4. Aile Sırları (2013)
7,2
Meryl Streep/ Violet Weston
71. yaşında Meryl Streep'in tarihe geçen filmleri - 19
3. Sihirli Orman (2014)
6
Meryl Streep / Witch
71. yaşında Meryl Streep'in tarihe geçen filmleri - 20
2. Florence Foster Jenkins (2016)
6,8
Meryl Streep / Florence Foster Jenkins
71. yaşında Meryl Streep'in tarihe geçen filmleri - 21
1. The Post (2017)
7,2
Meryl Streep /Kay Graham

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