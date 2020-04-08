73. Cannes Film Festivali online mı düzenlenecek?

Corona virüs eğlence ve sanat dünyasındaki tüm planları hatta dengeleri değiştirdi. Çekim ve vizyon tarihini değiştiren yapımlara her geçen gün bir yenisi eklenirken gözler 73. Cannes Film Festivali'ne çevrildi. Online düzenlenmesi tartışılan festivalin direktörü Thierry Fremaux, böyle bir olasılığın söz konusu olmadığını açıkladı.

08.04.2020 - 07:39

Sinema dünyasındaki dengeleri belirleyen Cannes Film Festivali'nde corona virüs belirsizliği yaşanıyor. 12-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan ancak pandemi nedeniyle online düzenlenmesi tartışılan festivali direktörü Thierry Fremaux, konu hakkında Variety’e konuştu.
Haziran sonuna ertelenmesi beklenen festivalin online olarak düzenlenmesinin söz konusu olmadığını açıkladıyan Fremaux; Cannes’ın ruhu, tarihi, verimliliği ve modeli açısından böyle bir yöntemin işe yaramayacağını söyledi.

Thierry Fremaux, “Bir Wes Anderson ya da Paul Verhoeven filmini bilgisayardan izlemek mi? Top Gun 2 ya da Pixar filmi Soul’u sinemadan başka bir yerde izlemek mi? Bu filmler sinemada gösterilmek için ertelendi; peki biz neden bu filmleri daha önceden dijital bir cihazda göstermek isteyelim ki?" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Yönetmenler, filmlerini iPhone’da yayınlamak için değil, filmlerini büyük bir ekranda gösterme ve festival gibi etkinliklerde başkalarıyla paylaşma fikriyle hareket ediyor.”

Fremaux, ayrıca bütün festivallerin iptal edilmesi halinde bir yıl kaybetmemek adına filmleri göstermenin bir yolunu düşünmek zorunda olduklarını belirtti.
Thierry Fremaux açıklamaları şimdilik festivalin online düzenlenmeyeceğini netleştirmiş olsa da 73. Cannes Film Festivali'nin ne zaman ve nasıl düzenleneceği gibi en önemli iki soru hala cevabını bekliyor.

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