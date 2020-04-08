73. Cannes Film Festivali online mı düzenlenecek?

Thierry Fremaux, “Bir Wes Anderson ya da Paul Verhoeven filmini bilgisayardan izlemek mi? Top Gun 2 ya da Pixar filmi Soul’u sinemadan başka bir yerde izlemek mi? Bu filmler sinemada gösterilmek için ertelendi; peki biz neden bu filmleri daha önceden dijital bir cihazda göstermek isteyelim ki?" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: