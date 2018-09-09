75. Venedik Film Festivali'nin kazananları belli oldu
75. Venedik Film Festivali’nin büyük ödülü olan Altın Aslan, Roma filmiyle Alfonso Cuaron’un oldu. Horizons bölümünde yarışan Türk yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun da Anons filmiyle Jüri Özel Ödülü'ne layık bulundu.
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175. Venedik Film Festivali’nin kazananları belli oldu. Festivalde, Alfonso Cuaron’un yönettiği ve yönetmenin 1970’li yılların başında Meksika’daki çocukluk anılarına dayanan, siyah-beyaz İspanyolca dram filmi Roma, Altın Aslan'ın sahibi oldu.
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Cuaron, en son yarışma dışı gösterilen ve yedi Oscar kazanan 2013 yapımı 3D bilimkurgu filmi Gravity ile festivale katılmıştı.
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3Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos da tarihi kara-komedi filmi The Favourite ile festivalin ikinci en prestijli ödülü olan Gümüş Aslan'ı (Büyük Jüri Ödülü) kazandı.
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Filmin oyuncularından Olivia Colman, canlandırdığı 18. yüzyıl Kraliçesi Anne rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık bulundu. Broadchurch dizisiyle de sevilen Colman, hala çekimleri devam eden Netflix dizisi The Crown’ın yeni sezonunda Kraliçe 2. Elizabeth'i canlandıracak.
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Bu yıl Venedik Film Festivali'nde yarışan tek kadın yönetmen olan Jennifer Kent, The Nightingale filmiyle ana yarışma bölümünün Juri Özel Ödülü'nü kazandı.
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En iyi senaryo ödülü The Ballad of Buster Scruggs ile Joel Coen ve Ethan Coen'e gitti.
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Orizzonti (Yeni Ufuklar) bölümünde yarışan Mahmut Fazıl Coşkun'un son filmi Anons, Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Film, bir önceki gün de İtalyan Ulusal Gazeteciler Birliği ve Venedik Güzel Sanatlar Akademisi tarafından verilen "En İyi Akdeniz Filmi" ödülünü kazanmıştı. Coşkun'un senaryosunu Ercan Kesal ile birlikte kaleme aldığı filmin dünya prömiyeri Venedik'te gerçekleştirildi.
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İşte 75. Venedik Film Festivali’nde ödül alanların tam listesi:
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ANA YARIŞMA
Altın Aslan: Roma, Alfonso Cuaron
Gümüş Aslan En İyi Yönetmen: Jacques Audiard, The Sisters Brothers
Gümüş Aslan Büyük Jüri Ödülü: Yorgos Lanthimos, The Favourite
En İyi Kadın Oyuncu: Olivia Colman, The Favourite
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En İyi Erkek Oyuncu: Willem Dafoe, At Eternity’s Gate
En İyi Senaryo: Joel ve Ethan Coen, The Ballad of Buster Scruggs
Jüri Özel Ödülü: Jennifer Kent, The Nightingale”
Marcello Mastroianni Ödülü: Baykali Ganambarr, The Nightingale
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HORIZONS (ORIZZONTI)
En İyi Film: Phuttiphong Aroonpheng, Manta Ray
En İyi Yönetmen: Emir Baigazin, Ozen
Jüri Özel Ödülü: Mahmut Fazil Coskun, The Announcement
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En İyi Kadın Oyuncu: Natalia Kudryashova, A Man Who Surprised Everyone
En İyi Erkek Oyuncu: Kais Nashif, Tel Aviv on Fire
En İyi Senaryo: Pema Tseden, Jinpa
En İyi Kısa Film: Aditya Ahmad, Kado
Geleceğin Aslan'ı: Soudade Kaadan, The Day I Lost My Shadow
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VENEDİK KLASİKLERİ
En İyi Belgesel: Peter Bogdanovich, The Great Buster: A Celebration
En İyi Restore Edilmiş Film: Paolo ve Vittorio Taviani, The Night of the Shooting Stars
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VR YARIŞMASI
En İyi VR: Eliza McNitt, Spheres
En İyi VR Deneyimi: Chuck Chae, Buddy VR
En İyi VR Hikayesi: Benjamin Nuel, Isle of the Dead