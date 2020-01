77. Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri'ni kazananlar açıklanıyor (İşte Golden Globe 2019 kazananlar)

SİNEMA DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU - MÜZİKAL YA DA KOMEDİ

KAZANAN: Taron Egerton, Rocketman

DİĞER ADAYLAR

Daniel Craig, Knives Out

Roman Griffin Davis, Jojo Rabbit

Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time in Hollywood

Eddie Murphy, Dolemite Is My Name