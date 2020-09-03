77. Venedik Film Festivali açılışında Tilda Swinton'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Açılışta bir konuşma yapan Jüri Başkanı Blanchett, pandeminin ardından bu festivalde bir araya gelebilmiş olmayı başardıklarını belirterek, "Buradayız. Sizinle bir araya gelmek bir tür mucize gibi duruyor. İçinden geçtiğimiz yol belirsiz ama bu gece bir başlangıç" dedi.