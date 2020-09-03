77. Venedik Film Festivali açılışında Tilda Swinton'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü

İtalya’da bu yıl 77'ncisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali, İtalyan yönetmen Daniele Luchetti’nin yönettiği "Lacci" filminin gösterimiyle başladı. Jüri Başkanı Cate Blanchett, "Buradayız. Sizinle bir araya gelmek bir tür mucize gibi duruyor. İçinden geçtiğimiz yol belirsiz ama bu gece bir başlangıç" dedi. İngiliz oyuncu Tilda Swinton da gecede yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü aldı.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 03.09.2020 - 09:56 | Son Güncelleme : 21.07.2022 - 14:52

77. Venedik Film Festivali açılışında Tilda Swinton'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü - 1

Covid-19 salgını nedeniyle kısıtlayıcı önlemler çerçevesinde İtalya’da fiziki olarak düzenlenen ilk büyük etkinlik olan festival, her yıl olduğu gibi ’in Lido yarımadasında kapılarını açtı.

77. Venedik Film Festivali açılışında Tilda Swinton'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü - 2

Dünyanın en eski film festivali olma özelliği taşıyan etkinlik, açılış filmi "Lacci"nin İtalyan yönetmeni Daniele Luchetti, başroldeki Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Festival Jüri Başkanı Avustralyalı aktris ve yapımcı Cate Blanchett ile İngiliz aktris ’ın geleneksel kırmızı halı geçişi ve romantik drama türündeki filmin gösterimiyle başladı. 

77. Venedik Film Festivali açılışında Tilda Swinton'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü - 3

Açılışta bir konuşma yapan Jüri Başkanı Blanchett, pandeminin ardından bu festivalde bir araya gelebilmiş olmayı başardıklarını belirterek, "Buradayız. Sizinle bir araya gelmek bir tür mucize gibi duruyor. İçinden geçtiğimiz yol belirsiz ama bu gece bir başlangıç" dedi.

77. Venedik Film Festivali açılışında Tilda Swinton'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü - 4

Açılış gecesinde ayrıca İngiliz aktris Tilda Swinton, yaşam boyu başarı dalında Altın Aslan Özel Ödülü'nü, Cate Blanchett’in elinden aldı.

77. Venedik Film Festivali açılışında Tilda Swinton'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü - 5

Bu arada, İtalya’da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek de İtalyan Yazarlar ve Yayıncılar Derneği (SIAE) tarafından layık görüldüğü "Özel Ödülü"nü yarın düzenlenecek törenle alacak.

77. Venedik Film Festivali açılışında Tilda Swinton'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü - 6

77. Venedik Film Festivali, 12 Eylül cumartesi günü düzenlenecek ödül gecesi ve büyük ödül "Altın Aslan"ın sahibini bulmasıyla sona erecek.

77. Venedik Film Festivali açılışında Tilda Swinton'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü - 7

İşte corona virüs önlemleriyle açılan 77. Uluslararası Venedik Film Festivali açılışından yansıyanlar...

77. Venedik Film Festivali açılışında Tilda Swinton'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü - 8
77. Venedik Film Festivali açılışında Tilda Swinton'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü - 9
77. Venedik Film Festivali açılışında Tilda Swinton'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü - 10
77. Venedik Film Festivali açılışında Tilda Swinton'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü - 11
77. Venedik Film Festivali açılışında Tilda Swinton'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü - 12

İtalyan oyuncu Elodie Di Patrizi

77. Venedik Film Festivali açılışında Tilda Swinton'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü - 13

İtalyan yönetmen Daniele Luchetti

77. Venedik Film Festivali açılışında Tilda Swinton'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü - 14

İtalyan oyuncu Anna Foglietta

77. Venedik Film Festivali açılışında Tilda Swinton'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü - 15

Taylor Marie Hill

77. Venedik Film Festivali açılışında Tilda Swinton'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü - 16
77. Venedik Film Festivali açılışında Tilda Swinton'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü - 17
77. Venedik Film Festivali açılışında Tilda Swinton'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü - 18
77. Venedik Film Festivali açılışında Tilda Swinton'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü - 19
77. Venedik Film Festivali açılışında Tilda Swinton'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü - 20
77. Venedik Film Festivali açılışında Tilda Swinton'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü - 21
77. Venedik Film Festivali açılışında Tilda Swinton'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü - 22

İtalyan oyuncu Anna Foglietta

77. Venedik Film Festivali açılışında Tilda Swinton'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü - 23

İtalyan yönetmen Alberto Barbera ve eşi Julia Barbera

77. Venedik Film Festivali açılışında Tilda Swinton'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü - 24
77. Venedik Film Festivali açılışında Tilda Swinton'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü - 25
77. Venedik Film Festivali açılışında Tilda Swinton'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü - 26
77. Venedik Film Festivali açılışında Tilda Swinton'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü - 27
77. Venedik Film Festivali açılışında Tilda Swinton'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü - 28
77. Venedik Film Festivali açılışında Tilda Swinton'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü - 29
77. Venedik Film Festivali açılışında Tilda Swinton'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü - 30

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