80 eser Türk Resminin Bohem ve Asi Fırçası: İbrahim Çallı sergisinde toplandı

İbrahim Çallı'nın Türk resim tarihine en önemli sanatçılarını kazandırdığını vurgulayan Özdemir, şöyle dedi: "İbrahim Çallı, hem bohem hem muhalif bir kişi. En yakın arkadaşı Neyzen Tevfik... İlk başlarda çok zorluklar çekmiş. Sağlığında resimleri çok büyük değer görmemiş. Bütün sanatçılar gibi öldükten sonra değer kazanmış. O asi, bohem yaşamından esinlenerek 'Türk Resminin Bohem ve Asi Fırçası: İbrahim Çallı' ismini verdik sergiye ama resim tarihinde, edebiyat tarihinde, plastik sanatların her alanında muhalif kimliği ön plana çıkmıştır"