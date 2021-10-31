9. Boğaziçi Film Festivali'nde En İyi Film ödülünü Bağlılık Hasan kazandı

MEKSİKALI YÖNETMENE ONUR ÖDÜLÜ

Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıer, tören öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sinemayla dolu çok güzel bir hafta geçirdik. Salonların doluluk oranları yüzde 90'a ulaştı ve birçok gösterimimiz kapalı gişe oynadı. Bu bize sevindirici bir gelişme" diye konuştu.

Törende ayrıca onur ödülünü Meksikalı yönetmen Carlos Reygadas'a takdim eden Şanlıer, Reygadas'ı "Zaman, ahlak, insan ve insanlığın medeniyetle olan sınavındaki yenilgileriyle seyircisine cesurca bir deneyim yaşatan Meksika sinemasının ve çağdaş sinemanın en önemli temsilcisi" ifadeleriyle tanımladı.

Reygadas, ödülü aldıktan sonra "Teşekkür etmekten başka bir şey söylemeyeceğim, herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kendimi Türkiye'de neredeyse ikinci evimde gibi hissediyorum" dedi.