9. Boğaziçi Film Festivali'nde En İyi Film ödülünü Bağlılık Hasan kazandı

ULUSLARARASI EN İYİ FİLM RIPPLES OF LIFE

"En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülünün sahibi de "Bağlılık Hasan" filmiyle Özgür Eken'in, "En İyi Kurgu" ödülü "Okul Tıraşı" filminden Sercan Sezgin, Ferit Karahan ve Hayedeh Safiyari'nin oldu.

"FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü"nü yine "Koridor" filmiyle Zeynep Koray, Yunus Yunusoğlu ve İris Tahhuşoğlu, "Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü"nü de "İçimdeki Kahraman"la Sinan Sertel aldı.

Ayrıca yönetmenlik kariyerinin başında olan isimleri desteklemek ve yönetmenlerin yeni filmlerinin önünü açmak amacıyla bu yıl ilk kez Akli Film'in katkılarıyla verilen 50 bin Türk liralık "En İyi İlk Film Ödülü"ne Selman Nacar'ın yönettiği "İki Şafak Arasında" adlı yapım değer görüldü.

Anne Delseth, Kamyar Mohsenin, Hilal Baydarov, Svetla Tsotsorkova ve Yoshi Yatabe'den oluşan "Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması" jürisi ise 50 bin Türk lirası değerindeki Altın Yunus Ödülü'nün sahibini yönetmen Wei Shujun'un "Ripples of Life" filmi olarak belirledi.

Yarışmada, "Things Worth Weeping For" filmindeki rolüyle Nora Rainer-Miscinyei "En İyi Kadın Oyuncu", "Wild Roots" filmindeki rolüyle Gusztav Dietz de "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazandı.

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Çağlar'ın Gusztav Dietz'e takdim edeceği ödülü, Dietz'in törene katılamaması sebebiyle filmin yönetmeni Hajni Kis teslim aldı.

"En İyi Yönetmen" ise "The Great Movement" filmi ile Kiro Russo seçildi. Jüri Özel Ödülü'ne de "Bebia My Only Desire" filmiyle Juja Dobrachkous değer görüldü.