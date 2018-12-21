90’ların fenomen dizisi Beverly Hills, 90210 geri dönüyor
ntv.com.tr
90’lı yılların tüm dünyada ilgi gören popüler gençlik dizisi Beverly Hills, 90210 aynı oyuncu kadrosuyla yeniden çevrilecek.
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90’lı yılların fenomen dizisi Beverly Hills, 90210, yıllar sonra yeniden çevrilecek. Hem de aynı oyuncu kadrosuyla.
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Deadline’ın haberine göre çok izlenen gençlik dizisinin Jennie Garth, Tori Spelling, Jason Priestley, Ian Ziering, Brian Austin Green ve Gabrielle Carteris’ten oluşan kadrosu yeniden çevrimde yeniden rol alacak.
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Yeniden çevrimin senarist ve yapımcılığınıi, Tori Spelling’in So Notorious dizisinde çalışan Mike Chessler ve Chris Alberghini üstlenecek.
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1990 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Amerikan gençlik dizisi, tüm dünyada büyük ilgi görmüştü.
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Dizinin başrol oyuncuları giyim şekilleri ve saç modelleriyle genç seyircilerini etkilemişti.