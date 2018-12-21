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90’ların fenomen dizisi Beverly Hills, 90210 geri dönüyor

ntv.com.tr

90’lı yılların tüm dünyada ilgi gören popüler gençlik dizisi Beverly Hills, 90210 aynı oyuncu kadrosuyla yeniden çevrilecek.

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    90’lı yılların fenomen dizisi Beverly Hills, 90210, yıllar sonra yeniden çevrilecek. Hem de aynı oyuncu kadrosuyla.

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    Deadline’ın haberine göre çok izlenen gençlik dizisinin Jennie Garth, Tori Spelling, Jason Priestley, Ian Ziering, Brian Austin Green ve Gabrielle Carteris’ten oluşan kadrosu yeniden çevrimde yeniden rol alacak.

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    Yeniden çevrimin senarist ve yapımcılığınıi, Tori Spelling’in So Notorious dizisinde çalışan Mike Chessler ve Chris Alberghini üstlenecek.

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    1990 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Amerikan gençlik dizisi, tüm dünyada büyük ilgi görmüştü.

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    Dizinin başrol oyuncuları giyim şekilleri ve saç modelleriyle genç seyircilerini etkilemişti.

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