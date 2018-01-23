91. Oscar Ödülleri öncesi bugüne kadar ödül alan En iyi filmler
Pazarı pazartesiye bağlayan gece (24 Şubat 2019) 91. Oscar Ödülleri sahiplerini bulucak. En çok merak edilen ise En iyi film ödülünü kimin kazanacağı. En iyi film ödülüne adal 8 filmden biri tarihe geçecek. Yılın gecesi öncesi Oscar tarihine geçen ve bu ödülü kazanan filmleri derledik...
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Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve bu yıl 91. kez sahiplerini bulacak olan Akademi Ödülleri pazarı pazartesiye bağlayan gece sahiplerini bulacak. En iyi film kategorisinde yarışan 8 yapımdan biri tarihe geçecek. İşte Oscar 2019'a damga vurmaya aday filmler ve bugüne kadar ödülü alma başarısı gösterenler...
Black Panther
BlacKkKlansman
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Green Book
Roma
A Star Is Born
Vice
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2018 Oscar Ödülleri'ne 13 dalda aday olan The Shape of Water (Suyun Sesi) en iyi film ödülünü alarak tarihe geçti. İşte geçmişten bugürü en iyi film ödülü alan yapımlar...
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390. Wings (1927)
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489. Şafak (1927)
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588. Broadway melodisi (1929)
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87. Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok (1930)
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786. Garba Hücum (1931)
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885. Grand Hotel (I) (1932)
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984. Yürüyüş (1933)
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1083. İki Gönül Bir Olunca (1934)
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82. Denizde isyan (1935)
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1281. The Great Ziegfeld (1936)
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1380. The Life of Emile Zola (1937)
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1479. Para Beraber Gitmez (1938)
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1578. Rüzgar gibi geçti (1939)
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1677. Rebeka (1940)
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1776. Vadim o kadar yeşildi ki (1941)
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1875. Mrs. Miniver (1942)
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1974. Kazablanka (1942)
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73. Aynı yolun yolcusu (1944)
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2172. Yaratılan adam (1945)
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2271. Hayatimizin En Güzel Yılları (1946)
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2370. Namus Sözü (1947)
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2469. Hamlet (1948)
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2568. Saltanat hırsı (1949)
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67. Perde Açılıyor (1950)
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27
66. Paris'te bir Amerikalı (1951)
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28
65. Harikalar sirki (1952)
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64. İnsanlar yasadıkça (1953)
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3063. Rıhtımlar Üstünde (1954)
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3162. Marty (1955)
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61. 80 günde devrialem (1956)
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3360. Kwai Köprüsü (1957)
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59. Gigi (1958)
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58. Ben-Hur (1959)
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36
57. Garsoniyer (1960)
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37
56. Batı yakasının hikayesi (1961)
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38
55. Arabistanli Lawrence (1962)
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39
54. Tom Jones (1963)
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53. Benim tatlı meleğim (1964)
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52. Neşeli günler (1965)
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51. Her devrin adamı (1966)
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4350. Gecenin sıcağında (1967)
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4449. Oliver! - Masum melekler (1968)
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4548. Geceyarısı kovboyu (1969)
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4647. General Patton (1970)
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4746. Kanunun kuvveti (1971)
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4845. Baba (1972)
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4944. Belalılar (1973)
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5043. Baba 2 (1974)
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5142. Guguk Kuşu (1975)
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5241. Rocky (1976)
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5340. Annie Hall (1977)
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5439. Avcı (1978)
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5538. Kramer Kramer'e karşı (1979)
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5637. Sıradan İnsanlar-Büyük Ceza (1980)
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5736. Ateş arabaları (1981)
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5835. Gandhi (1982)
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5934. Sevgi sözcükleri (1983)
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6033. Amadeus (1984)
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6132. Benim Afrikam (1985)
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6231. Müfreze (1986)
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6330. Son İmparator
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29. Yağmur Adam (1988)
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6528. Bayan Daisy ve şoförü (1989)
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27. Kurtlarla dans (1990)
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6726. Kuzuların Sessizliği (1991)
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6825. Affedilmeyen (1992)
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6924. Schindler'in Listesi (1993)
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7023. Forrest Gump (1994)
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22. Cesur Yürek (1995)
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7221. İngiliz hasta (1996)
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7320. Titanik (1997)
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7419. Aşık Shakespeare (1998)
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18. Amerikan Güzeli (1999)
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7617. Gladyatör (2000)
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7716. Akıl Oyunlar (2001)
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7815. Chicago (2002)
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7914. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)
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8013. Milyonluk Bebek (2004)
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8112. Çarpışma (I) (2004)
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11. Köstebek (2006)
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8310. İhtiyarlara yer yok (2007
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849. Milyoner (2008)
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858. Ölümcül tuzak (2008)
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867. Zoraki Kral (2010)
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876. Artist (I) (2011)
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885. Operasyon: Argo (2012)
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894. 12 Yıllık Esaret (2013)
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903. Birdman veya (Cahilligin Umulmayan Erdemi) (2014)
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912. Spotlight (I) (2015)
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921. Ay Işığı (I) (2016)