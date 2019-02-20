91. Oscar Ödülleri’nde sahne alacak isimler belli oldu (Oscar 2019)
ntv.com.tr
91. Oscar (Oscar 2019) Ödülleri’nde ödüller kadar çok konuşulacak sahne performansları için isimler açıklandı. İşte bu yıl Oscar töreninde sahneye çıkacak şarkıcılar...
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Gerek sunucusuz olması gerekse de dört ödül ketagorisinin önce canlı yauından çıkarılması ve ardından gelen tepkiler üzerine geri adım atılmasıyla şimdiden en tartışmalı törenlerden biri olan 91. Oscar (Oscar 2019) Ödülleri’nde sahne performansı sergileyecek isimler açıklandı.
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24 Şubat’ı 25 Şubat’a bağlayan gecede sahiplerini bulacak olan 91. Oscar Ödül Töreni’nde ödül adayı Bohemian Rhapsody filmine konu olan Queen grubu sahne alacak.
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Adam Lambert’in solistliğini üstlendiği Queen grubunun Oscar sahnesinde olacağı haberi, Akademi’nin resmi Twitter hesabında duyuruldu.
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2019 Oscar gecesinde ayrıca Jennifer Hudson I'll Fight şarkısını seslendirirken, Gillian Welch ve David Rawlings When a Cowboy Trades His Spurs for Wings şarkısına düet yapacak.
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Gecenin merakla beklenen anlarından biri de A Star Is Born filminin yıldızları Bradley Cooper ve Lady Gaga’nın Shallow şarkısı düeti olacak.
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Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, daha önce sürpriz bir ismin Mary Poppins Returns filminden The Places I'll Go adlı şarkısı seslendireceğini duyurmuştu. Daha sonra bu ismin ünlü şarkısı Bette Midler olduğu açıklandı.
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Akademi resmi olarak duyurmasa da Kendrick Lamar ve SZA’nın birlikte Black Panther filminden All the Stars şarkısını seslendirmesi de bekleniyor.