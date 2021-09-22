91 yaşındaki Clint Eastwood: İşim henüz bitmedi

Western filmlerinin efsanevi oyuncusu Clint Eastwood uzun Hollywood kariyeri hakkında konuştu ve emekli olmayı düşünmediğini söyledi.

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22.09.2021 - 08:54

Amerikalı deneyimli aktör Clint Eastwood, 91 yaşında olmasına rağmen neden hâlâ film çekmeye devam ettiğini açıkladı. Hollywood'daki uzun aktörlük ve yönetmenlik kariyerini The Los Angeles Times'a değerlendiren Eastwood, 90'lı yaşlarına gelse de endüstride işinin henüz bitmediğini ve izleyiciler onu görmek istemeyene kadar üretmeyi sürdürmek istediğini belirtti.





Independent Türkçe'nin haberine göre Clint Eastwood "90'lı yaşlarımda neden mi hâlâ çalışıyorum? İzleyiciler domates fırlatmaya mı başlayacak? Bunun yeterli olup olmadığını merak ettiğim noktaya geldim ama henüz öyle düşündüğüm noktaya gelmedim. Onlara birkaç şey hazırlarsanız size çok geçmeden yanıt verirler" dedi.

Aktör 1950'li yıllarda film ve televizyon projelerinde yer alsa da asıl şöhretini Sergio Leone'nin Dolar Üçlemesi'yle yakalamıştı. Eastwood'un hem başrolünde yer aldığı hem de yönetmenliğini yaptığı son filmi Cry Macho, bir anne ve oğlunu Meksika'dan Teksas'a taşımak için işe alınan tükenmiş bir rodeo yıldızının hikayesini anlatıyor.

Cry Macho'nun Türkiye vizyon tarihi henüz belli değil.

Cry Macho filminden fotoğraflar...