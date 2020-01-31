92. Oscar Ödülleri’nin yeni sunucuları açıklandı (Keanu Reeves ve Penélope Cruz da sunacak)

Oscar’ı sunacak isimler arasına katılan bir grup yeni isim daha duyuruldu. Keanu Reeves, James Corden, Penélope Cruz, Beanie Feldstein, Zack Gottsagen, Diane Keaton, Shia LaBeouf, George MacKay, Steve Martin, Maya Rudolph ve Sigourney Weaver 2020 Oscar Ödülleri’nde ödül takdi edecek olan ünlüler arasında yer alacak.
Önceki gün Timothée Chalamet, Will Ferrell, Gal Gadot, Mindy Kaling, Julia Louis-Dreyfus, Lin-Manuel Miranda, Anthony Ramos, Mark Ruffalo, Kelly Marie Tran ve Kristen Wiig, Oscar gecesi sunum yapacak yeni isimler olarak açıklanmıştı.
Oscar’ın yapımcıları Lynette Howell Taylor ve Stephanie Allain, yaptıkları açıklamada, “Bu yılın filmlerini kutlarken, bu yetenekli sanatçıları ağırlamaktan dolayı çok heyecanlıyız. Her biri kendi enerjilerini katacak ve dünya çapındaki seyircilerimizin ilgisini çekecek” demişti.
Daha önce Oscar’lı yıldızlar Mahershala Ali, Olivia Colman, Regina King ve Rami Malek, ödül sunacak isimler olarak belirlenmişti.