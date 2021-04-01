93. Oscar ödül töreni için yeni formüller

ETKİNLİKLER RAFA KALKTI



Akademi, her yıl ödül töreninden önce adaylar için düzenlenen öğle yemeği dahil olmak üzere, fiziksel olarak gerçekleştirilen bütün etkinlikleri rafa kaldırdı fakat fiziksel olarak gerçekleşmesi planlanan törene adayların katılımını Altın Küre Ödülleri ve Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri gibi diğer önemli törenlerde olduğu gibi çevrimiçi koşullarla sınırlı tutmamak konusunda kararlıydı. Filmloverss'ın derlemesine göre bu karar, başta dünyanın farklı yerlerinde ikamet eden Emerald Fennell, Thomas Vinterberg gibi adaylar olmak üzere pek çok insanın tepki göstermesine yol açtı.



