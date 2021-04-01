93. Oscar ödül töreni için yeni formüller

01.04.2021 - 10:03
İKİ AYRI MEKANDA DÜZENLENECEK
Pandemi dönemi koşulları altında düzenlenecek olan 93. Akademi Ödülleri Töreni için heyecanlı ve meraklı bekleyiş sürüyor. Bilindiği üzere ödül töreni bu sene, sınırlı sayıda katılımcıyla fiziksel olarak, belirli bir sunucu olmadan, farklı lokasyonlarda gerçekleşecek. Fiziksel olarak gerçekleştirilmesi planlanan törene gösterilecek katılım, sunucular, adaylar ve adayların birer misafiri olmak üzere sınırlandırılacak. Her yıl Hollywood’da, Dolby Theatre’da gerçekleşen tören bu yıl, Union Station ve Dolby Theatre olmak üzere iki ayrı mekanda düzenlenecek.
ETKİNLİKLER RAFA KALKTI
Akademi, her yıl ödül töreninden önce adaylar için düzenlenen öğle yemeği dahil olmak üzere, fiziksel olarak gerçekleştirilen bütün etkinlikleri rafa kaldırdı fakat fiziksel olarak gerçekleşmesi planlanan törene adayların katılımını Altın Küre Ödülleri ve Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri gibi diğer önemli törenlerde olduğu gibi çevrimiçi koşullarla sınırlı tutmamak konusunda kararlıydı. Filmloverss'ın derlemesine göre bu karar, başta dünyanın farklı yerlerinde ikamet eden Emerald Fennell, Thomas Vinterberg gibi adaylar olmak üzere pek çok insanın tepki göstermesine yol açtı.
YENİ SEÇENEKLER ÜRETİLİYOR
Alınan bu tepkiler sonucunda Akademi, pandemi şartları altında ödül törenini daha iyi bir hâle getirmek için yeni seçenekler üretiyor.
LONDRA VE PARİS GÜNDEMDE
Salgın döneminin olumsuz etkilerinden dolayı seyahat engeliyle karşılaşabilecek Avrupa’da ve dünyanın dört bir yanında bulunan adayların törene katılması için başta Londra olmak üzere Avrupa’nın birçok bölgesine fiziksel olarak farklı lokasyonlar kurmak da bu seçenekler arasında yer alıyor.
KARIŞIKLIK İÇİN ÖZÜR
Törenin yapımcıları Jesse Collins, Stacey Sher ve usta yönetmen Steven Soderbergh, yaptıkları açıklamalarda seyahat engeliyle tehlikesiyle karşı karşıya olan adaylar için yeni çözümler üretmek üzerine çalıştıklarını belirtirken; çareyi ödül törenini Avrupa’nın çeşitli bölgelerine belirli buluşma noktaları belirleyerek taşımayı bulduklarını belirtti. Yapımcılar ve Akademi yetkilileri, ödül töreninin birçok farklı lokasyondan oluşacak Avrupa durakları arasında yer alacak olan Londra’daki buluşma noktasının kesinliğe ulaştığını söylerken açıkladıkları bilgilerin kısıtlılığı sebebiyle yol açtıkları kafa karışıklığı konusunda özür de diledi.
MASKESİZ GÜVENLİ ORTAM
Yetkililer ve yapımcılar, törenin Los Angeles’taki lokasyonlarına gösterebilecek isimler için ise, 10 günlük bir karantina süreci zorunlu tutuldu. Yetkililer, bu sürecin salgının seyrine ve eyaletin aldığı önlemlere göre değişkenlik gösterebileceğinden de bahsederken, töreni katılımcıların maske takmadan güvende olabileceği bir ortamda düzenlemeyi planladıklarını belirtti. Bunun için aynı zamanda katılım gösterecek olan isimlere izolasyon sürecine girmeden ve ödül törenine katılmadan hemen önce olmak üzere toplamda iki kez test yapılacağı da açıklandı.
KIRMIZI HALIDA DEĞİŞİKLİK
Union Station‘da yine de bir benzeri gerçekleşecek olmasına rağmen her yıl törenden önce adayların ve katılımcıların boy gösterdiği kırmızı halı etkinliğinde de değişikliklere gidildi. Akademi, ödül töreninin gerçekleşeceği haftasonunda morallerini yüksek tutmak adına sosyalleşebilmeleri açısından adayları törenden bir gün önce düzenlenmesi planlanan bir açık hava etkinliğinde bir araya getireceğini de açıkladı. Ödül töreni sırasında ise, katılımcıların aday gösterildikleri kategorinin sunumu bittikten sonra bir kokteyl partisi eşliğinde töreni izlemeleri için farklı bir lokasyona alınmaları planlanıyor. Zira her yıl törenden sonra gerçekleşen Governors Ball etkinliği bu yıl iptal edilmişti.
SUNUCU OLMAYACAK
Öte yandan bu yılki ödül töreni yine belirli bir sunucu olmadan gerçekleştirecek. Birçok önemli ismin katılım göstereceği törende, kazananlar dönüşümlü olarak açıklanacak.