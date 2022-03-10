94. Oscar'a yeni sunucular: Anthony Hopkins, Uma Thurman, Lily James ve Rami Malek

Haberler 10.03.2022 - 09:33
94. Oscar Ödül Töreni’nde ünlü oyuncular Anthony Hopkins, Uma Thurman, Lily James ve Rami Malek de sunuculuk yapacak.
Geçtiğimiz sene The Father filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Hopkins’in, Oscar geleneklerine göre bu seneki kazanana En İyi Erkek Oyuncu heykelini takdim etmesi bekleniyor.
Daha önce duyurulan sunucular arasında ise Lady Gaga, Chris Rock, Kevin Costner, Zoë Kravitz, Rosie Perez ve geçen yıl en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü kazanan Youn Yuh-jung bulunuyordu.
94. Oscar Ödül Töreni’nin ana sunucuları ise Regina Hall, Amy Schumer ve Wanda Sykes olacak.
Tören, 27 Mart Pazar akşamı saat 20.00’den itibaren canlı olarak yayınlanacak.