94. Oscar'a yeni sunucular: Anthony Hopkins, Uma Thurman, Lily James ve Rami Malek

2022 Oscar Ödülleri için geri sayım devam ederken Anthony Hopkins, Uma Thurman, Lily James ve Rami Malek’in de sunuculuk yapacağı açıklandı.

Haberler 10.03.2022 - 09:33

94. Oscar'a yeni sunucular: Anthony Hopkins, Uma Thurman, Lily James ve Rami Malek - 1

94. Ödül Töreni’nde ünlü oyuncular Anthony Hopkins, Uma Thurman, Lily James ve Rami Malek de sunuculuk yapacak.


94. Oscar'a yeni sunucular: Anthony Hopkins, Uma Thurman, Lily James ve Rami Malek - 2

Geçtiğimiz sene The Father filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Hopkins’in, Oscar geleneklerine göre bu seneki kazanana En İyi Erkek Oyuncu heykelini takdim etmesi bekleniyor.


94. Oscar'a yeni sunucular: Anthony Hopkins, Uma Thurman, Lily James ve Rami Malek - 3

Daha önce duyurulan sunucular arasında ise Lady Gaga, Chris Rock, Kevin Costner, Zoë Kravitz, Rosie Perez ve geçen yıl en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü kazanan Youn Yuh-jung bulunuyordu.


94. Oscar'a yeni sunucular: Anthony Hopkins, Uma Thurman, Lily James ve Rami Malek - 4

94. Oscar Ödül Töreni’nin ana sunucuları ise Regina Hall, Amy Schumer ve Wanda Sykes olacak.


94. Oscar'a yeni sunucular: Anthony Hopkins, Uma Thurman, Lily James ve Rami Malek - 5

Tören, 27 Mart Pazar akşamı saat 20.00’den itibaren canlı olarak yayınlanacak.

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