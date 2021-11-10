95 yıllık orijinal baskılı Nutuk ve savaş haritaları Antalya'da sergilendi

TRAFO BİNASINDAN KÜTÜPHANEYE



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Cemil Meriç Kütüphanesi'nde, 10 Kasım'da bu önemli eserlere yer vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Kütüphanenin önceki halinden de söz eden Başkan Tütüncü, “Burası Dokuma İplik Fabrikası'nın köhne haldeki trafo binasıydı. Burayı restore edip güzelleştirdik. 200 bin kitap kapasiteli kütüphaneye dönüştürdük. Nice önemli eserlerin ilk basımları da mevcut. Orijinal baskı 95 yıllık Nutuk ile 100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1'inci İnönü Muharebesi'nin orijinal savaş haritasını ziyaretçilerimiz için kütüphanemize kazandırdık. Kütüphanemiz yılın her günü 24 saat boyunca açıktır. Ayda 40 bin civarı vatandaşımız geliyor" dedi.