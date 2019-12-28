97. yaşına özel Stan Lee'nin tüm Marvel Cameo'ları

Marvel Sinema Evreni'ndeki sevilen kahramanlarda imzası bulunan Stan Lee, vefatına rağmen sürprizlerinden vazgeçmedi. Yaşasaydı bugün 96 yaşında olacak olan Lee, son olarak Captain Marvel'de de yüzünü gösterdi. Trendeki kovalamaca sahnesinde bir yolcu olarak yer alan Stan Lee, Mallrats filminin senaryosu üzerinde çalışırken seyirci karşısına çıkıyor. Kasım ayında vefat eden Stan Lee’nin gelecekteki birkaç Marvel sürprizi çoktan çekilmiş ve garantiye alınmıştı. Bu sayede onu Captain Marvel filminde görmemiz mümkün oldu. İşte Stan Lee'nin tüm dizi ve film cameo'ları..

(Cameo: Televizyon ve sinema gibi gösteri sanatlarında insanlar tarafından çok bilinen birisinin kısa süre ile görülmesine denir)