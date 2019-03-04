A Star Is Born film müziği albümü Billboard zirvesinde
ntv.com.tr
Shallow şarkısının 91. Oscar Ödülleri’nde En İyi Film Şarkısı ödülünü kazanmasının yanı sıra Lady Gaga ile Bradley Cooper’ın ses getiren romantik Oscar performansı, A Star Is Born soundtrack albümünü Billboard 200 listesinde bir numaraya çıkardı.
-
191. Oscar Ödülleri’nin (Oscar 2019) ardından A Star Is Born film müzikleri albümü, Billboard 200 listesinde yeniden zirveye çıktı. Soundtrack, Ekim 2018’de de bir numaraydı.
-
2
Lady Gaga ile Bradley Cooper’ın başrolleri paylaştığı, Cooper’ı aynı zamanda ilk yönetmenlik denemesi olan film, Lady Gaga’ya En İyi Film Şarkısı Oscar’ını kazandırmıştı.
-
3
Oscar’daki ödül başarısının ve Lady Gaga ile Bradley Cooper’ın ses getiren romantik sahne performansı sonrası, geçen hafta 128 bin albüm satışı gerçekleşti.
-
4
A Star Is Born, 2014 yılında Frozen’ın ardından müzik listesinde bir numaraya yükselen ilk soundtrack albüm oldu.
İşte bu hafta Billboard 200 listesinin ilk 10 sıralaması:
-
51. A Star Is Born soundtrack
-
62. Ariana Grande, thank u, next
-
73. Gunna, Drip or Drown 2
-
84. Offset, Father of 4
-
95. Bohemian Rhapsody soundtrack
-
106. Gary Clark Jr, This Land
-
117. Lil Pump, Harverd Dropout
-
128. A Boogie Wit da Hoodie, Hoodie SZN
-
139. Kehlani, While We Wait
-
1410. Post Malone, Beerbongs & Bentleys