Aaron Paul: El Camino çalıştığım en gizli projeydi
Reytingleriyle Guinness Rekorlar Kitabı’na bile giren Breaking Bad dizisinin merakla beklenen film uyarlaması El Camino seyirciyle buluştu. Dizinin ve aynı zamanda filmin başrol oyuncusu Aaron Paul, 6 yıl sonra yeniden Jesse Pinkman karakterine dönüşme hikayesini anlattı: Çalıştığım en gizli projeydi.
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Yayınlandığı 5 yıl boyunca tüm dünyayı kasıp kavuran, hatta reytingleriyle Guinness Rekorlar Kitabı’na bile giren Breaking Bad dizisinin merakla beklenen film uyarlaması El Camino, 11 Ekim’de Netflix’te seyirciyle buluştu. İzlenme rekorları kıran diziden sonra El Camino filminde de başrolü üstlenen Aaron Paul, 6 yıl sonra yeniden canlandırdığı Jesse Pinkman’de nelerin değiştiğini Hürriyet’ten Barbaros Tapan’a şöyle anlattı:
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“Senaryoyu okumadan önce endişeliydim aslında. Hikayenin nasıl olacağını merak ediyordum. Jesse’yi bıraktığım yerden alıp yeniden başlamak kolay olacak mıydı? Senaryoyu ilk defa Vince’in ofisinde okudum. Koltuğa uzanmış sayfaları çevirirken Jesse’yi nasıl portreleyeceğimi gözümde canlandırmıştım. Beni en çok şaşırtan da üzerinden yıllar geçtiği halde Jesse’nin vücuduna hiç ayrılmamışım gibi girebilmem oldu... Jesse’nin ekran hayatının her saniyesini yaşamış olmak, provaya fazla ihtiyaç duymadan çekimlere başlayabilmemi sağladı.”
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Paul, sona ermesinden 6 yıl sonra bile Breaking Bad’i özel yapan, izleyicinin hala en favori dizisi olmasını sağlayan şeyi şöyle açıkladı:
“Senaryonun yazımı ve hikayenin kendine özgü olması... Daha önce görmediğimiz türden. Benzersiz, farklı... Dizideki her şey samimi, özgün, orijinal. Ve Netflix bizim sonsuz evimiz. Hala insanlar gelip ‘Dizini yeni izlemeye başladım, daha önce nasıl izlememişim’ diyor. Her gün yeni birileri dizimizi izlemeye başlıyor ya da eski izleyicilerimiz geri dönüp yeniden izliyor. Dizinin konusu zamansız, o yüzden yeni hissini kaybetmiyor."
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“Breaking Bad’in en sevdiğim yönü, uyuşturucu üretip satmayı yüceltmemesi” diyen Paul, “Dizi o paranın getirdiği lüks hayatı yüceltmiyor. Aksine bu işi yapanların ve sevdiklerinin parçalanan hayatlarına odaklanıyor. Uyuşturucudan gelen paranın getirdiği lüks hayata değil” ifadesini kullandı.
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Ünlü oyuncu, Breaking Bad’in filminin neden gizli tutulduğunu şöyle anlattı:
“Çalıştığım en gizli projeydi gerçekten. Basından soru gelince inkar ediyordum ya da bilmezden geliyordum. New Mexico’da çekimlerdeyken herkes ‘Yoksa ‘Breaking Bad’in filmi mi geliyor?’ diye soruyordu. Benim yanıtım hep ‘Yıllardır hayalini kurduğum küçük bir proje üzerinde çalışıyorum’ oluyordu. Hayranlara sürpriz yapmak istedik.”