Aaron Paul: El Camino çalıştığım en gizli projeydi

Paul, sona ermesinden 6 yıl sonra bile Breaking Bad’i özel yapan, izleyicinin hala en favori dizisi olmasını sağlayan şeyi şöyle açıkladı:

“Senaryonun yazımı ve hikayenin kendine özgü olması... Daha önce görmediğimiz türden. Benzersiz, farklı... Dizideki her şey samimi, özgün, orijinal. Ve Netflix bizim sonsuz evimiz. Hala insanlar gelip ‘Dizini yeni izlemeye başladım, daha önce nasıl izlememişim’ diyor. Her gün yeni birileri dizimizi izlemeye başlıyor ya da eski izleyicilerimiz geri dönüp yeniden izliyor. Dizinin konusu zamansız, o yüzden yeni hissini kaybetmiyor."