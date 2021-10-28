ABBA grubu müziği bırakıyor

"BURAYA KADAR"

Grup üyeleri Benny Andersson (74) ve Bjorn Ulvaeus (76) yıllar sonra bir araya gelmelerinin bir kere mahsus olduğunu söylerken, 22 Kasım’da Voyage albümünü çıkaracak olan ABBA, daha fazla müzik kaydı yapmayacak.

The Guardian gazetesine konuşan Benny Andersson, “1982’de ‘Buraya kadar’ dememiştim. Kendime ‘ABBA bir daha asla olmayacak’ da demedim hiç ama şimdi söyleyebilirim: Buraya kadar” dedi.