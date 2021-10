ABBA grubu müziği bırakıyor

Agnetha Fältskog (71) ve Anni-Frid Lyngstad’ın (75) da yer aldığı ABBA grubu, 1974 yılında Waterloo şarkısıyla Eurovision Şarkı Yarışması’nı kazanmalarıyla adlarını duyurdu. Müzik endüstrisinden uzaklaşmadan önce Mama Mia!, Dancing Queen, Take a Chance On Me ve Thank You For The Music gibi film şarkılarını yaptılar.