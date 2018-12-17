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ABD Box Office rakamları belli oldu (14 -16 Aralık 2018)

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Clint Eastwood'un başrolünde yer aldığı The Mule, vizyona girdiği ilk hafta zirvedeki 4 animasyon arasında kendine yer bulan tek film oldu. İşte ABD'de 14 -16 Aralık 2018'de gişenin zirvesine yerleşen filmler...

  • 1

    Green Book 2.8 milyon dolar
  • 2

    Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald 3.7 milyon dolar
  • 3

    Instant Family Instant Family 3.7 milyon dolar
  • 4

    Bohemian Rhapsody Bohemian Rhapsody 4.1 milyon dolar
  • 5

    Creed II Creed II 5.4 milyon dolar
  • 6

    Mortal Engines Mortal Engines 7.5 milyon dolar
  • 7

    Ralph Breaks the Internet Ralph Breaks the Internet 9.6 milyon dolar
  • 8

    The Grinch The Grinch 11.6milyon dolar
  • 9

    The Mule The Mule 17.2 milyon dolar
  • 10

    Spider-Man: Into the Spider-Verse 35.4 milyon dolar
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