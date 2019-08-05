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ABD Box Office rakamları belli oldu (2-4 Ağustos 2019)

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Geçen hafta Quentin Tarantino'nun Bir Zamanlar... Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood) filmini geride bırakan Aslan Kral'ın (The Lion King) hükümdarlığı 2 hafta sürdü. Hızl ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) vizyona girdiği ilk hafta sonu sadece gişenin liderliğini almakla kalmadı dünya çapında 180 milyon dolar gişe rakamına ulaşarak serinin en iyi 5. açılışına imza attı. İşte 2-4 Ağustos 2019 ABD gişe rakamları...

  • 1

    Annabelle Comes Home 9 bin dolar
  • 2

    Aladdin 2 milyon dolar
  • 3

    Crawl 2.2 milyon dolar
  • 4

    The Farewell 2.4 milyon dolar
  • 5

    Yesterday 2.4 milyon dolar
  • 6

    Toy Story 4 7.2 milyon dolar
  • 7

    Spider-Man: Far from Home 7.8 milyon dolar
  • 8

    Once Upon a Time ... in Hollywood 20 milyon dolar
  • 9

    The Lion King 38.2 milyon dolar
  • 10

    Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw 60.8 milyon dolar
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