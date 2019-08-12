ABD Box Office rakamları belli oldu (9-11 Ağustos 2019)
ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Vizyona girdiği önceki hafta sonu sadece gişenin liderliğini almakla kalmayıp dünya çapında 180 milyon dolar gişe rakamına ulaşarak serinin en iyi 5. açılışına imza atan Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) bu haftayı da lider olarak tamamladı. İşte 9-11 Ağustos 2019 ABD gişe rakamları...
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1
Bring The Soul: The Movie
2.3 milyon dolar
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2
Toy Story 4
4.4 milyon dolar
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3
Spider-Man: Far from Home
5.3 milyon dolar
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4
The Kitchen
5.5 milyon dolar
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5
The Art of Racing in the Rain
8.1 milyon dolar
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6
Once Upon a Time ... in Hollywood
11.6 milyon dolar
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7
Dora and the Lost City of Gold
17.0 milyon dolar
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8
The Lion King
20.0 milyon dolar
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9
Scary Stories to Tell in the Dark
20.8 milyon dolar
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10
Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw
25.4 milyon dolar