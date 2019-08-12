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ABD Box Office rakamları belli oldu (9-11 Ağustos 2019)

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Vizyona girdiği önceki hafta sonu sadece gişenin liderliğini almakla kalmayıp dünya çapında 180 milyon dolar gişe rakamına ulaşarak serinin en iyi 5. açılışına imza atan Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) bu haftayı da lider olarak tamamladı. İşte 9-11 Ağustos 2019 ABD gişe rakamları...

  • 1

    Bring The Soul: The Movie

    2.3 milyon dolar

  • 2

    Toy Story 4

    4.4 milyon dolar

  • 3

    Spider-Man: Far from Home

    5.3 milyon dolar

  • 4

    The Kitchen

    5.5 milyon dolar

  • 5

    The Art of Racing in the Rain

    8.1 milyon dolar

  • 6

    Once Upon a Time ... in Hollywood

    11.6 milyon dolar

  • 7

    Dora and the Lost City of Gold

    17.0 milyon dolar

  • 8

    The Lion King

    20.0 milyon dolar

  • 9

    Scary Stories to Tell in the Dark

    20.8 milyon dolar

  • 10

    Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

    25.4 milyon dolar

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