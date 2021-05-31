ABD gişe rakamları: Sessiz Bir Yer 2'den 48.4 milyon dolarlık hasılat

Salgın nedeniyle ertelemeli olarak seyirciyle buluşan Sessiz Bir Yer 2 filmi 48.4 milyon dolar hasılatı bulan açılış performansıyla ABD'de açılışını zirvede gerçekleştirdi.

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31.05.2021 - 16:21

32 milyon dolar hasılatla açılışını gerçekleştiren Godzilla vs Kong ile başlayan salonlarda normalleşme dönemi, Sessiz Bir Yer 2 filmi vizyondaki ilk üç gününde 48.4 milyon dolar hasılata ulaştı.







Box Office Türkiye'deki rakamlara göre; İlk hafta sonunda elde ettiği 48.4 milyon dolarla pandemi sonrası dönemin en iyi açılış performansına imza atan Sessiz Bir Yer 2'nin, ABD'de Anma Günü olarak geçen 31 Mayıs da dahil edildiğinde dört günde toplam 60 milyon dolara ulaşması bekleniyor.







2018'de beklentilerin üstünde bir açılış performansı sergileyen ilk film, vizyondaki ilk hafta sonunda 50 milyon dolar hasılata ulaşmıştı.







Disney'in, sinemalarla eş zamanlı olarak kendi platformu Disney+'ta ekstra bir ücret karşılığı gösterime soktuğu Cruella ise 21.3 milyon dolarla açılışını ikinci basamakta gerçekleştirdi.







Emma Stone'un başrolünde yer aldığı filmin, gişede dişli bir rakibin varlığı ve dijital olarak erişilebilir olması gibi faktörlere rağmen bu açılış performansı sergilemesi, ABD'de seyircinin salonlara dönüşü özlemesi olarak yorumlandı.

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