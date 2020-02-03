ABD gişesine Bad Boys For Life damgası (31 Ocak-2 Şubat 2020)

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Will Smith ve Martin Lawrence'ın başrolde olduğu Bad Boys For Life, vizyondaki üçüncü haftasında da liderliğini sürdürdü. İşte 31 Ocak-2 Şubat 2020 gişe rakamları...

The Rhythm Section
2.8 milyon dolar
Little Women
3 milyon dolar
The Turning
3.1 milyon dolar
Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker
3.2 milyon dolar
Jumanji: The Next Level
6 milyon dolar
The Gentlemen
6 milyon dolar
Gretel & Hansel
6.1 milyon dolar
Dolittle
7.7 milyon dolar
1917
9.7 milyon dolar

Bad Boys for Life
17.7 milyon dolar

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