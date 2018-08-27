NTV

ABD sinemalarında Asya rüzgarı (24-26 Ağustos ABD Box Office rakamları)

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen box office rakamları belli oldu. Kadrosunun neredeyse tamamı Asyalı Amerikan oyunculardan kurulu olan ve Kevin Kwan'ın çok satan kitabından sinemaya uyarlanan Crazy Rich Asians vizyona girdiği ikinci hafta da en çok izlenen film oldu. İşte 24 - 26 Ağustos 2018'de en çok izlenen yapımlar...

  • 1

    Slender Man

    2.8 milyon dolar

  • 2

    A-X-L

    2.9 milyon dolar

  • 3

    BlacKkKlansma

    5.3 milyon dolar

  • 4

    Alpha

    5.6 milyon dolar

  • 5

    Mile 22

    6 milyon dolar

  • 6

    Christopher Robin

    6.3 milyon dolar

  • 7

    Mission: Impossible - Fallout

    8 milyon dolar

  • 8

    The Happytime Murders

    10 milyon dolar

  • 9

    The Meg

    13 milyon dolar

  • 10

    Crazy Rich Asians

    25 milyon dolar

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin