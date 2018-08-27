ABD sinemalarında Asya rüzgarı (24-26 Ağustos ABD Box Office rakamları)
ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen box office rakamları belli oldu. Kadrosunun neredeyse tamamı Asyalı Amerikan oyunculardan kurulu olan ve Kevin Kwan'ın çok satan kitabından sinemaya uyarlanan Crazy Rich Asians vizyona girdiği ikinci hafta da en çok izlenen film oldu. İşte 24 - 26 Ağustos 2018'de en çok izlenen yapımlar...
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1
Slender Man
2.8 milyon dolar
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2
A-X-L
2.9 milyon dolar
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3
BlacKkKlansma
5.3 milyon dolar
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4
Alpha
5.6 milyon dolar
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5
Mile 22
6 milyon dolar
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6
Christopher Robin
6.3 milyon dolar
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7
Mission: Impossible - Fallout
8 milyon dolar
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8
The Happytime Murders
10 milyon dolar
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9
The Meg
13 milyon dolar
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10
Crazy Rich Asians
25 milyon dolar