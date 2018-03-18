ABD'de Aziz Patrick Günü kutlamaları yapıldı
Anadolu Ajansı
ABD'nin New York kentinde, Aziz Patrick Günü etkinlikleri kapsamında Beşinci Cadde'de geçit törenleri düzenlendi. Geçitte, bando takımlarının yanı sıra geleneksel kıyafet giyen katılımcılar da dikkat çekti. Kutlamalarda en çok yeşil kıyafetler giyildi, Chicago nehri yeşile boyandı.
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1ABD'de en renkli Aziz Patrick Günü etkinlikleri yine Chicago’da gerçekleştirildi.
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2ermometreler sıfır dereceyi göstermesine rağmen on binlerce Chicagolu sabahın erken saatlerinden itibaren gün etkinlikleri için yeşil renkli kıyafet ve kostümleriyle sokakları doldurdu.
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3Kentteki ilk etkinlik olan Chicago nehrinin boyanmasına yerel saatle 09.00’da başlandı.
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4Doğaya zarar vermeyen, formülü gizli tutulan boyanın botlar aracılığıyla suya karıştırılmasıyla rengi yeşile dönen nehir ilginç görüntüler oluşturdu. Birçok kişi nehrin fotoğrafını çekmek için adeta birbiriyle yarışırken, bazı ABD'liler de kanolarda kürek sallamayı tercih etti.
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5Chicago'da günün en büyük ikinci etkinliği ise binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen geleneksel yürüyüş oldu.
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6Illinois Valisi Bruce Rauner ve Chicago Belediye Başkanı Rahm Emanuel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda önemli ismin katıldığı yürüyüş Columbus yolu ile Balbo Caddesi'nin kesiştiği noktada başladı. Kent merkezinde son bulan yürüyüş birçok televizyon tarafından canlı yayınlandı.
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Alınan güvenlik önlemlerinin dikkat çektiği geleneksel yürüyüşün güzergahındaki yollar, kum yüklü kamyonlarla trafiğe kapatıldı. Kentteki kutlamalar küçük çaplı olarak gün boyu sürdü.
İşte Aziz Patrick Günü kutlamalarından yansıyan renkli kareler...
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