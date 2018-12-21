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ABD'de rekor kıran filmler (ABD 2018 Box Office rakamları)

Yılın bitmesine 10 gün kala dünyada 2018'e damga olaylar konuşuluyor. Sinemada ise tartışma yılın filmleri. Eleştirmenler ve izleyicilerin fikirleri değişse de rakamlar polemikleri sonlandırıyor. İşte sinemanın kalbi ABD'de gişe rekoru kıran 2018 filmleri...

  • 1

    10. Venom 

    212,718,480 dolar

  • 2

    9. Solo: A Star Wars Story 

    213,767,512 dolar

  • 3

    8. Ant-Man and the Wasp (July 6)

    216,648,740 dolar
  • 4

    7. Mission: Impossible - Fallout

    220,159,104 dolar
  • 5

    6. The Grinch 

    223,324,225 dolar
  • 6

    5. Deadpool 2

    318,491,426 dolar
  • 7

    4. Jurassic World: Fallen Kingdom 

    416,769,345 dolar

  • 8

    3. Incredibles 2 (June 15)

    608,574,642 dolar
  • 9

    2. Avengers: Infinity War (April 27)

    678,815,482 dolar
  • 10

    1. Black Panther 

    700,059,565 dolar
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