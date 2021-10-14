ABD'de set çalışanları greve gitmeye hazırlanıyor

ABD'de film ve televizyon ekiplerini temsil eden sendika, üyelerinin adil ve güvenli şartlarda çalışma taleplerinin kabul edilmemesi durumunda greve gideceğini açıkladı.

Haberler 14.10.2021 - 08:53

ABD'de set çalışanları greve gitmeye hazırlanıyor - 1
Uluslararası Tiyatro Sahnesi Çalışanları İttifakı (IATSE), en düşük ücretle çalışan üyelerinin dinlenme ve yemek molaları konusunda stüdyolarla anlaşmaya varılamaması halinde sendika üyelerinin 18 Ekim'de greve başlayacağını açıkladı.

ABD'de set çalışanları greve gitmeye hazırlanıyor - 2
Associated Press'e konuşan IATSE iletişim Direktörü Jonas Loeb, sendika üyelerinin uzun saatler çalıştığını, nöbetler arasında ve yemek molalarında yeterince dinlenemediğini ifade etti.

ABD'de set çalışanları greve gitmeye hazırlanıyor - 3
Loeb, corona virüs salgınından sonra çalışma şartlarının daha da kötüye gittiğini vurguladı.
ABD'de set çalışanları greve gitmeye hazırlanıyor - 4
128 yıl önce kurulan IATSE'nin setlerde kamera arkasında çalışan görüntü yönetmenleri ya da kameramanlardan makyaj uzmanları ve marangozlara birçok meslek kolundan üyesi bulunduğu bildirildi.
ABD'de set çalışanları greve gitmeye hazırlanıyor - 5
Olası bir grevin dahil olmak üzere Kuzey Amerika'daki film ve televizyon prodüksiyonlarını ve corona virüs salgınından sonra işlerine yeni dönen endüstri çalışanlarını da etkilemesi bekleniyor.
ABD'de set çalışanları greve gitmeye hazırlanıyor - 6
Televizyon ve yazarları sendikası Amerikan Yazarlar Birliği'nin 2007'deki grevi 100 gün sürmüştü.

ABD'de set çalışanları greve gitmeye hazırlanıyor - 7
Grevin, endüstrisinin merkezi kabul edilen Los Angeles şehrinin ekonomisine 1,5 milyar dolar zarar verdiği tahmin ediliyordu.

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