ABD'de set çalışanları greve gitmeye hazırlanıyor

Uluslararası Tiyatro Sahnesi Çalışanları İttifakı (IATSE), en düşük ücretle çalışan üyelerinin dinlenme ve yemek molaları konusunda stüdyolarla anlaşmaya varılamaması halinde sendika üyelerinin 18 Ekim'de greve başlayacağını açıkladı.

Associated Press'e konuşan IATSE iletişim Direktörü Jonas Loeb, sendika üyelerinin uzun saatler çalıştığını, nöbetler arasında ve yemek molalarında yeterince dinlenemediğini ifade etti.

Loeb, corona virüs salgınından sonra çalışma şartlarının daha da kötüye gittiğini vurguladı.

128 yıl önce kurulan IATSE'nin setlerde kamera arkasında çalışan görüntü yönetmenleri ya da kameramanlardan makyaj uzmanları ve marangozlara birçok meslek kolundan üyesi bulunduğu bildirildi.