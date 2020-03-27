ABD'de sinema salonlarının zararı teşvik paketiyle karşılanacak

ABD'de sinema salonlarını da kapsayan teşvik paketi onaylandı. ABD Sinema Salonu Sahipleri Birliği, oy birliğiyle ABD Senatosundan geçen ve sinemaları da kapsayan 2 trilyon dolarlık teşvik paketinin sinema ve salonların geleceği açısından oldukça önemli olduğunu belirtti.

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27.03.2020 - 17:22

ABD Senatosu, yeni tip corona virüs kaynaklı Covid-19 salgınının yarattığı ekonomik tahribata karşılık düzenlenen 2 trilyon dolarlık teşvik paketini, onayladı.







ABD Sinema Salonu Sahipleri Birliği, onaylanan paketin salgının etkilerinin salon sahipleri ve sinema çalışanlarının üzerine bindirdiği yükü hafifleteceğini belirten bir açıklama yayımladı.







Birlik, paketi takdirle karşıladıklarını belirtirken bu tarz bir aksiyonun alınmadığı ortamda iflas ile karşılaşacak birçok sinemanın, paket dahilinde açıklanan bireysel maaş destekleri, işsizlik sigortasının önemli ölçüde genişletilmesi ve kredi yardımları ile ayakta kalabileceğini da hatırlattı.







Gelirlerinin sıfır olduğu ortamda sabit giderlerini ödemekte zorluk çektiklerini belirten Sinema Salonu Sahipleri Birliği, bu paketle birlikte salgın krizi sonrasına daha bir umutlu baktıklarını belirtti.







ABD genelinde salgının yayılmasıyla büyük zincirler de dahil olmak üzere tüm sinema salonları kepenk indirmiş, bu hafta içerisinde ülkenin en büyük sinema zincirlerinden AMC, CEO'su da dahil olmak üzere 600 çalışanını ücretsiz izne ayırdığını açıkladı.





Ülke genelinde salgın sonrası sinema sektöründen yaklaşık 26 bin kişinin işinden olduğu ya da ücretsiz izne ayrılmak zorunda kaldığı da aktarıldı.

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