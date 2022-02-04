ABD'li siyahi oyuncu Halle Berry'den Oscar'a eleştiri

Berry, "Bence perspektifimizi değiştirmeye başlamamız gerektiğini düşünüyorum, çünkü ödüllerin nasıl dağıtıldığını değiştiremeyeceğimiz çok açık" diye konuştu.



2022 Akademi Ödülleri için adaylar 8 Şubat'ta açıklanacak.