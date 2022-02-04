ABD'li siyahi oyuncu Halle Berry'den Oscar'a eleştiri

ABD'li yıldız Halle Berry (55), Oscar ödülünü kendisinden başka hiçbir Afrika kökenli kadının bu ödülü almamış olmasının hayal kırıklığını yaşadığını dile getirdi. Berry, Oscar'ı kazandıktan sonra istediği rolü oynama fırsatı olacağını düşündüğünü, fakat bunun da mümkün olmadığını dile getirdi.

Haberler 04.02.2022 - 10:07 | Son Güncelleme : 04.02.2022 - 11:43

ABD'li siyahi oyuncu Halle Berry'den Oscar'a eleştiri - 1

adaylarının açıklanmasının öncesinde Amerikan ABC kanalına konuşan Halle Berry, 2001'in sonunda Monster's Ball filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın' ödülünü almasının üzerinden 20 yıl geçtiği halde başka bir siyahi kadının bu alanda Oscar almamış olmasına dikkat çekti.


ABD'li siyahi oyuncu Halle Berry'den Oscar'a eleştiri - 2

ABD'li oyuncu, "Herkes gibi, o gecenin birçok şeyin değişeceği anlamına geldiğini düşünmüştüm" dedi.


ABD'li siyahi oyuncu Halle Berry'den Oscar'a eleştiri - 3

Yıldız isim Hollywood'da siyahi kadın oyunculara bakış açısında hala problem olduğuna vurgu yaptı.


ABD'li siyahi oyuncu Halle Berry'den Oscar'a eleştiri - 4

Sanatçı, Oscar'ı kazandıktan sonra istediği rolü oynama fırsatı olacağını düşündüğünü, fakat bunun da mümkün olmadığını dile getirdi.


ABD'li siyahi oyuncu Halle Berry'den Oscar'a eleştiri - 5

Berry, "Bence perspektifimizi değiştirmeye başlamamız gerektiğini düşünüyorum, çünkü ödüllerin nasıl dağıtıldığını değiştiremeyeceğimiz çok açık" diye konuştu.

2022 Akademi Ödülleri için adaylar 8 Şubat'ta açıklanacak.

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