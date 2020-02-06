ABD'li ünlü oyuncu Kirk Douglas hayatını kaybetti

"Spartaküs", "Zafer Yolları", "Denizler Altında 20.000 Fersah" ve "Şampiyon" gibi unutulmaz filmlerin oyuncusu Douglas 103 yaşındaydı.

Anadolu Ajansı 06.02.2020 - 03:45





ABD'li ünlü aktör Kirk Douglas, 103 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncunun oğlu Michael Douglas, babasının vefatını Instagram hesabından duyurdu.

Douglas, açıklamasında, "Kardeşlerim ve ben büyük bir üzüntüyle Kirk Douglas'ın bugün 103 yaşında aramızdan ayrıldığını duyuruyoruz." ifadesini kullandı.

Hollywood'un en ünlü aktörlerinden olan Kirk Douglas, "Spartaküs", "Zafer Yolları", "Denizler Altında 20.000 Fersah" ve "Şampiyon" gibi unutulmaz filmlerin oyuncusu olarak biliniyordu.

3 kez Oscar ödüllerine aday gösterilen Douglas, 1996 yılında Oscar Onur Ödülüne layık görülmüştü.

1996'da felç geçiren ve konuşma yetisini büyük ölçüde kaybeden Douglas, uzun süre gördüğü tedavi sayesinde bu yetisini kısmen kazandı. Hayatı boyuncu iki büyük trajedi yaşayan Douglas'ın oğullarından Eric, alkol ve uyuşturucu bağımlılığına yenik düşerek 2004'te 46 yaşında aşırı dozdan hayatını kaybetti.

Büyük oğlu Michael Douglas (72) ise 2010'da kansere yakalandı ama tedavinin ardından hayata tutunmayı başardı.

Kariyeri boyunca 80'den fazla filmde oynayan Douglas, Rusya'dan ABD'ye göç eden bir ailenin çocuğu olarak Hollywood'da ünlendikten sonra "Ünlü olunca siz değişmiyorsunuz. İnsanlar değişiyor" demişti.