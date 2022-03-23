ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake konutunda sergilediği Türkiye'den fotoğrafları tanıttı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ve eşi Cheryl Flake, Türkiye'nin doğal güzelliklerini yansıtan fotoğrafları büyükelçilikte verdikleri davetle tanıttı. Çiftin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, sergilenen fotoğrafların sahibi fotoğraf sanatçısı Cuma Çevik ve eşi Merve Çevik'in yanı sıra Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Amerikalar Genel Müdürü Zeki Levent Gümrükçü, eski TBMM Başkanı ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, çok sayıda yabancı misyon şefi, akademisyen ve diplomat katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'ye geleli birkaç ay olmasına rağmen kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini anlatan Büyükelçi Flake, "İçinde bulunduğumuz döneme ilişkin de bir şeyler söylemek istiyorum. Bugünler, Ukrayna için zor zamanlar. Türkiye hükümetine, Ukrayna'nın egemenliğine verdikleri kararlı destek ve insani yardım gereksinimi duyanlara yönelik tüm yardımları için teşekkür etmek isterim" dedi.