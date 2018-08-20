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ABD'nin zirvesindeki film belli oldu (17-19 Ağustos 2018 ABD Box Office rakamları)

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen box office rakamları belli oldu. romantik komedi Crazy Rich Asians, The Meg'i tahtından etti.

  • 1

    Mamma Mia! Here We Go Again 3.4 milyon dolar
  • 2

    Hotel Transylvania 3: Summer Vacation 3.7 milyon dolar
  • 3

    Slender Man 5 milyon dolar
  • 4

    BlacKkKlansman 7 milyon dolar
  • 5

    Christopher Robin 8.9 milyon dolar
  • 6

    Mission: Impossible - Fallout 10.5 milyon dolar
  • 7

    Alpha 10.5 milyon dolar
  • 8

    Mile 22 13.6 milyon dolar
  • 9

    The Meg 21.2 milyon dolar
  • 10

    Crazy Rich Asians 25.2 milyon dolar
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