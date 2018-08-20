ABD'nin zirvesindeki film belli oldu (17-19 Ağustos 2018 ABD Box Office rakamları)

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen box office rakamları belli oldu. romantik komedi Crazy Rich Asians, The Meg'i tahtından etti.
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Mamma Mia! Here We Go Again 3.4 milyon dolar
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Hotel Transylvania 3: Summer Vacation 3.7 milyon dolar
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Slender Man 5 milyon dolar
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BlacKkKlansman 7 milyon dolar
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Christopher Robin 8.9 milyon dolar
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Mission: Impossible - Fallout 10.5 milyon dolar
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Alpha 10.5 milyon dolar
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Mile 22 13.6 milyon dolar
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The Meg 21.2 milyon dolar
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Crazy Rich Asians 25.2 milyon dolar