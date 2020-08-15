Abdülhamid Han'ın yadigârı saat yenilendi

Tarihi saati yapan Nuri Körüstan ustanın torunu Nuri Körüstan, Belediye Başkanı Davut Aydın'ı ziyaret ederek, saatin bakım ve onarımından dolayı teşekkür etti. Nuri Körüstan, “Böyle önemli bir eserin bakım ve onarımını yaptığı için başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu tarihi eserin dedemiz tarafından yapılması bizi çok gururlandırıyor” dedi.

Saatçi Fatih Serhat Yurtdakal ise, “Kule saatimiz, Avrupa’daki muadillerine göre benzersiz bir Türk eseri. Saatte bakıldığında, işçiliği ve tüm tertibatının insan ölçeğine uygun oluşu, her parçanın zarif dizilimi ve kibar dokusu dikkati çekiyor. Saattin ana gövdesine işlenen ve geleneksel Türk mimarisinden izler taşıyan kemerleriyle bizden bir eser. Üstelik o dönem saatçiliği açısından örnekleri olan ve pek yaygın olmayan bir teknik kullanılmış; bir kule saatine saniye mekanizması tertip edilmiş. Saattin diğer teknik özelliklerine gelecek olursak Graham, Eşapman sistemine sahip olup, yarım saatleri çalma tertibatına da sahiptir. Burada en dikkat çekici özelliklerden birisi de şudur ki, saatinin diferansiyel sistemi hem alaturka saat sistemine, hem de alafranga saat sistemine göre tasarlanmıştır. Böylesine önemli bir eserin bakımını yapmak beni çok mutlu etti” dedi.



