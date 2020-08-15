Abdülhamid Han'ın yadigârı saat yenilendi

15.08.2020 - 11:09
Belediye Başkanı Davut Aydın, “1906 yılında yaptırılan tarihî saat kulesinin saat mekanizması onarıldı. Saatin devreye girmesi ilçemizde memnuniyetle karşılandı" dedi.
Aydın "Bizde 19. asır itibariyle inşa edilmeye başlayan saat kuleleri, şehirlerimiz için estetik açıdan büyük bir öneme sahiptir. II. Abdülhamid Han döneminde Anadolu’nun bir çok yerinde yükselmeye başlayan bu yapıların en önemlisi ise ilçemizde bulunan saat kulesidir. Bu önemli eserimizin bakım ve onarımı yapmak bizleri çok mutlu etti. Osmanlı Devletine ilk başşehirlik yapan ilçemizde bulunan diğer tarihî eserlerin bakım ve onarımlarının da yapılması için çalışlarımız devam ediyor “diye konuştu.