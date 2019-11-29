Abdullah Avcı Mahmut Hoca'yı oynayacak (Engelli çocuklara destek)

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, görme engelli çocukların sosyal hayata adapte olabilmeleri amacıyla hazırladığı tiyatro oyununda Abdullah Avcı, Hakan Yılmaz Doğukan Manço gibi isimler rol alacak.
Hababam Sınıfı'ndan uyarlanan ve 18 Aralık’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum sahnesinde seyirciyle buluşacak oyunda Abdullah Avcı, Mahmut Hoca'yı oynayacak.
Posta'dan Ali Keser'in haberine göre; Konu hakkında konuşan Avcı, “Ben, yıllarca sinemada izlediğim ve büyük hayranı olduğum ‘Mahmut Hoca’yı canlandıracağım. Tabii ki, çok heyecanlıyım" dedi.
Oyuncu kadrosununda 4 aydır Seren Fosforoğlu’ndan drama dersleri aldığı oyun da Doğukan Manço ise Badi Ekrem'e hayat verecek. Müfettiş rolünü ise Hakan Yılmaz’ın canlandıracak.