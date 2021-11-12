Aççana Höyük’te 20 yıldır süren kazılarda heyecanlandıran buluntular

3400-3500 yıl öncesine ait hem çivi yazıları hem de o dönemin idari yöneticilerinin imza pratiklerine şahit olduklarını belirten Akar, "Daha çok ortaya çıkardığımız yapı tipleri kerpiç mimari. Tanımlaması, açıklaması zor ve heyecan verici bir çalışmanın sonucu. Yazının bu noktada kullanılıyor olması da bölgenin o dönemki toplumlarının yazıyla ilişkilendirilmesinde çok önemli" diye konuştu.