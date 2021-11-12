Aççana Höyük’te 20 yıldır süren kazılarda heyecanlandıran buluntular

Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Aççana Höyük’teki kazı çalışmaları devam ediyor. 20 yıldır devam eden kazılarda 3400-3500 yıl öncesine ait çivi yazıları, o dönemin idari yöneticilerinin imza pratikleri de ortaya çıktı.

Haberler - İHA 12.11.2021 - 14:31 | Son Güncelleme : 12.11.2021 - 14:41

Aççana Höyük’te 20 yıldır süren kazılarda heyecanlandıran buluntular - 1

’ın Reyhanlı ilçesi Aççana Höyük eski Alalah kentinde kazı çalışmaları devam ediyor.

Aççana Höyük’te 20 yıldır süren kazılarda heyecanlandıran buluntular - 2

İlk kazıların 1930'lu yıllarda İngiliz arkeolog Leonard Woolley tarafından yapılan höyükte, 2021 sezon kazıları Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Akar başkanlığında sürüyor.

Aççana Höyük’te 20 yıldır süren kazılarda heyecanlandıran buluntular - 3

Kalıntıları 4 bin yıl öncesine dayanan höyükteki kazı alanı, Hatay’ın ilk krallarının, ilk valilerinin yaşadığı ve bölgenin Mukiş Krallığı olarak adlandırıldığı dönemdeki başkenti.

Aççana Höyük’te 20 yıldır süren kazılarda heyecanlandıran buluntular - 4

Yapılan kazıda Alalah'taki kültür, inanç, yaşam biçimi, ticaret ve insan hareketliliği konuları araştırılıyor.

Kazılardan elde edilen buluntular, Kültür ve Turizm Bakanlığı Aççana Höyük Kazı Evi'nde uzmanlar tarafından inceleniyor ve kayıt altına alınıyor.

Aççana Höyük’te 20 yıldır süren kazılarda heyecanlandıran buluntular - 5

"AMACIMIZ HATAY'IN GEÇMİŞİNİ DAHA İYİ ANLAMAK"

Doç. Dr. Murat Akar, 6 aydır süren kazı çalışmalarının Aralık’a kadar devam edeceğini belirterek, “Amacımız 4 bin yıl önce kozmopolit bölge olan Hatay’ı daha iyi anlayabilmek ve geçmişini daha iyi tanıyabilmek. Burada Hitit İmparatorluğu’ndan, Mısır’a, Ege’ye, Kıbrıs’a kadar bütün Doğu Akdeniz’e ait arkeolojik veriyi elde edebiliyor, arkeolojik veri maddi kalıntılar üzerinden tanımlayabiliyoruz” dedi.

Aççana Höyük’te 20 yıldır süren kazılarda heyecanlandıran buluntular - 6

3400-3500 yıl öncesine ait hem çivi yazıları hem de o dönemin idari yöneticilerinin imza pratiklerine şahit olduklarını belirten Akar, "Daha çok ortaya çıkardığımız yapı tipleri kerpiç mimari. Tanımlaması, açıklaması zor ve heyecan verici bir çalışmanın sonucu. Yazının bu noktada kullanılıyor olması da bölgenin o dönemki toplumlarının yazıyla ilişkilendirilmesinde çok önemli" diye konuştu.

Aççana Höyük’te 20 yıldır süren kazılarda heyecanlandıran buluntular - 7

Doç. Dr. Akar, hem heykeltıraşlık eserlerini, hem de yazılı belgelerle izlerini tespit ettiklerini, Yaremlim, İdrimi, Nigmepa, İlim İlima ve birçok Hitit kralının adını buradaki çalışmalardan öğrendiklerini belirtti. 

Aççana Höyük’te 20 yıldır süren kazılarda heyecanlandıran buluntular - 8
Aççana Höyük’te 20 yıldır süren kazılarda heyecanlandıran buluntular - 9
Aççana Höyük’te 20 yıldır süren kazılarda heyecanlandıran buluntular - 10
Aççana Höyük’te 20 yıldır süren kazılarda heyecanlandıran buluntular - 11

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