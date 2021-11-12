Aççana Höyük’te 20 yıldır süren kazılarda heyecanlandıran buluntular

Haberler - İHA 12.11.2021 - 14:31 | Son Güncelleme : 12.11.2021 - 14:41
Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Aççana Höyük eski Alalah kentinde kazı çalışmaları devam ediyor.
İlk kazıların 1930'lu yıllarda İngiliz arkeolog Leonard Woolley tarafından yapılan höyükte, 2021 sezon kazıları Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Akar başkanlığında sürüyor.
Kalıntıları 4 bin yıl öncesine dayanan höyükteki kazı alanı, Hatay’ın ilk krallarının, ilk valilerinin yaşadığı ve bölgenin Mukiş Krallığı olarak adlandırıldığı dönemdeki başkenti.
Yapılan kazıda Alalah'taki kültür, inanç, yaşam biçimi, ticaret ve insan hareketliliği konuları araştırılıyor.
Kazılardan elde edilen buluntular, Kültür ve Turizm Bakanlığı Aççana Höyük Kazı Evi'nde uzmanlar tarafından inceleniyor ve kayıt altına alınıyor.
Doç. Dr. Murat Akar, 6 aydır süren kazı çalışmalarının Aralık’a kadar devam edeceğini belirterek, “Amacımız 4 bin yıl önce kozmopolit bölge olan Hatay’ı daha iyi anlayabilmek ve geçmişini daha iyi tanıyabilmek. Burada Hitit İmparatorluğu’ndan, Mısır’a, Ege’ye, Kıbrıs’a kadar bütün Doğu Akdeniz’e ait arkeolojik veriyi elde edebiliyor, arkeolojik veri maddi kalıntılar üzerinden tanımlayabiliyoruz” dedi.
3400-3500 yıl öncesine ait hem çivi yazıları hem de o dönemin idari yöneticilerinin imza pratiklerine şahit olduklarını belirten Akar, "Daha çok ortaya çıkardığımız yapı tipleri kerpiç mimari. Tanımlaması, açıklaması zor ve heyecan verici bir çalışmanın sonucu. Yazının bu noktada kullanılıyor olması da bölgenin o dönemki toplumlarının yazıyla ilişkilendirilmesinde çok önemli" diye konuştu.
Doç. Dr. Akar, hem heykeltıraşlık eserlerini, hem de yazılı belgelerle izlerini tespit ettiklerini, Yaremlim, İdrimi, Nigmepa, İlim İlima ve birçok Hitit kralının adını buradaki çalışmalardan öğrendiklerini belirtti.