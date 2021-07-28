Acun Ilıcalı Leyla ile Mecnun setinde

Leyla ile Mecnun setini ziyaret eden Acun Ilıcalı, oyuncu Cengiz Bozkurt'la birlikte Erdal Bakkal pozu verdi.

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28.07.2021 - 10:09

Acun Ilıcalı, çekimleri devam eden Leyla ile Mecnun'un setini ziyaret etti.

Ilıcalı, oyuncu Cengiz Bozkurt'la birlikte Erdal Bakkal pozu verdi.







Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkesin emeğine sağlık. #LeylaileMecnun çok yakında tam kadro yepyeni bölümleriyle #EXXEN'de.." ifadelerini kullandı.







Yönetmenliğini Onur Ünlü'nün, senaristliğini Burak Aksak'ın yaptığı ve Türk televizyon tarihine damga vurmuş yapımlar arasına girmeyi başaran Leyla ile Mecnun yıllar sonra izleyiciyle buluşacak.







Başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Osman Sonant, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt gibi usta isimlerin tam kadro olarak yer alacağı Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sının ise oyuncu Deniz Işın olacağı, yönetmen Onur Ünlü tarafından açıklanmıştı.