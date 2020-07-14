Adalet Ağaoğlu için Boğaziçi Üniversitesi'nde tören

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmed Özkan, aracın başında kısa bir konuşma yaparak, "Çok değerli edebiyatçımızı, değerli Adalet Ağaoğlu'nu kaybettik bugün. Hepimizin başı sağ olsun. Adalet Hanım ve eşi Halim Bey, Boğaziçi Üniversitesi'ne eskiden beri çok değer verirler. Bizim öğrencilerimize destek olan burslarıyla olsun, kendi eserleriyle olsun, sürekli üniversitemize destek verdiler. Onun vasiyetini yerine getirmek üzere buradayız. Şartlar nedeniyle maalesef bir tören yapamıyoruz. Ancak üniversitemizden uğurlanmayı vasiyet ettiği için, vasiyetini yerine getirmek adına buradan hep birlikte ebediyete uğurluyoruz. Kendilerine rahmet diliyoruz, hem Halim Bey'e hem de Adalet Hanıma. Bundan sonra da üniversitemize yaptığı bağışlarla öğrencilerimize yapmış olduğu destekler devam edecek ve ismi bu şekilde yaşamaya devam edecek. Kütüphanemizde kendi eserlerini ve çalışmalarını barındıran bir köşemiz var, üniversitemizin kütüphanesi içinde yer alıyor. Orada da bundan sonra eserleriyle üniversitemizde çalışma yapan her araştırmacıya da kaynak olmaya devam edecek. Hepimizin, ülkemizin başı sağ olsun. Kendisini ebediyete uğurluyoruz" dedi.