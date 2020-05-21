Adalet Birliği'nin (Justice League) orjinal versiyonu seyirciyle buluşuyor

Ne olmuştu?



Filmin yönetmeni olan Zack Snyder, ek çekimlerin başlamasına kısa bir süre kala projeden ayrılırken, onun yerini Joss Whedon aldı. Warner Bros.’un isteği doğrultusunda senaryoda önemli değişiklikler yapan Whedon, ek çekim sürecinde, senaryoya eklenen bu yeni sahneleri çekerken, post-prodüksiyon sürecini de idare etti ve filmin vizyon giren son kurgusunu hazırladı. Joss Whedon tarafından hazırlanan bu versiyon hayal kırıklığı yaratınca birçok DC hayranı Zack Snyder’in versiyonun yayınlanmasını istedi. Snyder’in versiyonu için planlanan ek çekimler yapılmadığı ve bazı sahnelerde görsel efektler tamamlanmadığı için bu versiyonun hiçbir zaman yayınlanmayacağı söyleniyordu.