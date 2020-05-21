Adalet Birliği'nin (Justice League) orjinal versiyonu seyirciyle buluşuyor
Batman, Superman, Wonder Woman, Flash gibi DC çizgiromanlarının sevilen kahramanlarını bir araya getiren Adalet Birliği'nin (Justice League) orjinal versiyonu seyirciyle buluşuyor.
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21.05.2020 - 08:20
Dünyadan 657 milyon 924 bin dolar gişe rakamına ulaşan Türkiye'de ise 730 bin seyirci tarafından izlenen Adalet Birliği'nin (Justice League) yayınlanmamış versiyonu, 2021'de Warner Media’nın HBO Max adlı platformunda izleyiciyle buluşacak.
Yönetmen Zach Snyder; çizgi roman hayranlarının birkaç yıldır süren kampanyalarından işe yaradığını ve DC Films topluluğunun orjinal versiyonu yayınlamayı kabul ettiğini duyurdu.
Justice League Synder Cut olarak anılan filmin 4 saatlik bir süreye sahip olabileceği konuşuluyor.
Ne olmuştu?
Filmin yönetmeni olan Zack Snyder, ek çekimlerin başlamasına kısa bir süre kala projeden ayrılırken, onun yerini Joss Whedon aldı. Warner Bros.’un isteği doğrultusunda senaryoda önemli değişiklikler yapan Whedon, ek çekim sürecinde, senaryoya eklenen bu yeni sahneleri çekerken, post-prodüksiyon sürecini de idare etti ve filmin vizyon giren son kurgusunu hazırladı. Joss Whedon tarafından hazırlanan bu versiyon hayal kırıklığı yaratınca birçok DC hayranı Zack Snyder’in versiyonun yayınlanmasını istedi. Snyder’in versiyonu için planlanan ek çekimler yapılmadığı ve bazı sahnelerde görsel efektler tamamlanmadığı için bu versiyonun hiçbir zaman yayınlanmayacağı söyleniyordu.
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