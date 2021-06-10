Adana Sinema Müzesi yeniliklerle ziyaretçi sayısını artıracak

Müzenin teras katında da Adana'da önceki yıllarda fazla olan yazlık sinemanın mini bir örneğini de uygulayacaklarını dile getiren Taş, şöyle devam etti:

"İçerideki teşhir, sergilemede de yenilikler yaparak daha çok ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyoruz. Adana Sinema Müzesi içerisinde, özellikle Çukurova bölgesinde çekilmiş filmlerin döndüğü bir oda hazırlıyoruz. Ayrıca Sinema Müzesi'nin teras katında açık hava sinemasının mini bir örneğini uygulayacağız. Oraya bir perde ve yaklaşık 50 sandalye koyacağız. Özel grupları orada ağırlayıp 25-30 dakikalık kısa filmler göstereceğiz. Eskiden Adana'da gün batımından sonra insanlar özgür bir şekilde oturdukları yerde çekirdeklerini çitleyerek sinema izlerlerdi. Adana'da bu önemli bir kültür haline gelmişti. Hedefimiz o teras katta, oluşturacağımız yazlık sinema örneğini uygulamaya devam edeceğiz. Hedefimiz bu yıl Altın Koza Film Festivali'ne yetiştirmek."