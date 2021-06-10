Adana Sinema Müzesi yeniliklerle ziyaretçi sayısını artıracak

Anadolu Ajansı 10.06.2021 - 13:13
Müzenin teras katında da Adana'da önceki yıllarda fazla olan yazlık sinemanın mini bir örneğini de uygulayacaklarını dile getiren Taş, şöyle devam etti:
"İçerideki teşhir, sergilemede de yenilikler yaparak daha çok ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyoruz. Adana Sinema Müzesi içerisinde, özellikle Çukurova bölgesinde çekilmiş filmlerin döndüğü bir oda hazırlıyoruz. Ayrıca Sinema Müzesi'nin teras katında açık hava sinemasının mini bir örneğini uygulayacağız. Oraya bir perde ve yaklaşık 50 sandalye koyacağız. Özel grupları orada ağırlayıp 25-30 dakikalık kısa filmler göstereceğiz. Eskiden Adana'da gün batımından sonra insanlar özgür bir şekilde oturdukları yerde çekirdeklerini çitleyerek sinema izlerlerdi. Adana'da bu önemli bir kültür haline gelmişti. Hedefimiz o teras katta, oluşturacağımız yazlık sinema örneğini uygulamaya devam edeceğiz. Hedefimiz bu yıl Altın Koza Film Festivali'ne yetiştirmek."
"HEDEFİMİZ 100 BİN ZİYARETÇİ"
Taş, müzeyi geçen yıl 30 bin 953 kişinin ziyaret ettiğini, bu yıl mayıs ayına kadar yeni tip corona virüse (Covid-19) tedbirlerine rağmen ziyaretçi sayılarının 5 bini bulduğunu dile getirdi.
Hedeflerinin yıl sonuna kadar 100 bin ziyaretçi olduğunu aktaran Taş, "Sinema Müzesi Anadolu'da bir tek Adana'da var. İstanbul'da var ama o Avrupa tarafında, biz Anadolu'da ilk ve tek sinema müzesiyiz. Bu bizim için biraz da övünç kaynağı. Bu yıl müzede yabancı ziyaretçi henüz göremedik. Geçmiş yıllarda yaklaşık 30 bin ortalamayla ziyaretçi sayısını görüyorduk. 2019'da 45 binlere çıktı ama potansiyeli bu değil, biliyorum. Sinema Müzesi'nin aslında potansiyeli 100 binler, hedefimiz 100 bin ziyaretçi" diye konuştu.