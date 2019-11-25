Adanış: Kutsal Kavga'dan ilk fotoğraflar

Türk sinemasının gelmiş geçmiş en başarılı aksiyon sahnelerine imza atma iddiasındaki Adanış: Kutsal Kavga, beşyüz yıllık bir mücadelenin hikayesini anlatıyor.
Şenel İlhan’ın yapımcılığını üstlendiği film, İstanbul’un fethinden sonra yarısı soylu Julius Ailesi’nde, yarısı ise gizemli Adanmış’larda kalan efsanevi haritanın etrafında şekillenen soluk kesici bir aksiyon filmi...
İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Baki İlhan, Serdar Deniz, Nevzat Yılmaz, Aslıhan Karalar, Turgay Tanülkü, Cenk Kangöz, Can Nergis, Ercüment Fidan ve Dilek Serbest gibi yıldız isimleri kadrosunda buluşturan Adanış: Kutsal Kavga filminde binin üzerinde figüran görev yaptı.
İstanbul sokaklarının tozunu atan aksiyon sahneleriyle sinemaseverleri mest edecek projede İsmail Filiz ve Baki İlhan’ın dövüş sahnelerindeki performansı ise Türk sinemasında yeni ufuklar açmaya aday.
Adanış: Kutsal Kavga'dan kareler...