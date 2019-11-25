Adanış: Kutsal Kavga'dan ilk fotoğraflar

İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Baki İlhan, Serdar Deniz, Nevzat Yılmaz, Aslıhan Karalar, Turgay Tanülkü, Cenk Kangöz, Can Nergis, Ercüment Fidan ve Dilek Serbest gibi yıldız isimleri kadrosunda buluşturan Adanış: Kutsal Kavga filminde binin üzerinde figüran görev yaptı.