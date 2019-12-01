Addams Ailesi'nin karakter afişleri

6 Aralık'ta gösterime girecek olan filmin konusu şöyle:

Kocasına ve çocuklarına kendini adamış bir kadın olan Morticia, ailesini bir arada tutan soluk tutkaldır. Güler yüzlü, kötücül ve tutkulu bir şekilde karısına aşık olan aile babası Gomez, her zaman girişimci ruhunu korumaktadır.