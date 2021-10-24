Adele, Easy On Me ile rekor üstüne rekor kırıyor

İngiliz şarkıcı Adele, yeni teklisi Easy On Me ile 6 yıl sonraki müziğe dönüşünü bir dizi rekorla taçlandırdı.

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33 yaşındaki şarkıcının listenin zirvesine çıkan üçüncü şarkısı olan Easy On Me ilk haftasında 217 bin 300 satış elde etti.





Adele bu başarısıyla Ocak 2017'de Shape Of You parçasıyla 226 bin 800 satış yapan Ed Sheeran'ı

geride bıraktı.





Official Charts Company'nin verilerine göre Easy On Me, 23 bin 500 kez dijital olarak indirildi.





Easy On Me yakın zamanda Spotify'ın bir gün içinde en çok dinlenen tekli rekorunu da kırmıştı.

Adele bu başarısıyla Güney Koreli pop grubu BTS'in Butter parçasını geride bırakmıştı. Butter, 20,9 milyon kez dinlenmişti. Şarkıcının 4. albümü 30, 19 Kasım'da yayımlanacak.