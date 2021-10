Adele, Easy On Me ile rekor üstüne rekor kırıyor

Altı yıl aradan sonra Easy On Me ile müzik piyasasına giriş yapan Adele , İngiltere'de tekli satış listesinde ilk sıraya çıktı.

33 yaşındaki şarkıcının listenin zirvesine çıkan üçüncü şarkısı olan Easy On Me ilk haftasında 217 bin 300 satış elde etti.

Adele bu başarısıyla Ocak 2017'de Shape Of You parçasıyla 226 bin 800 satış yapan Ed Sheeran'ı geride bıraktı.

Official Charts Company'nin verilerine göre Easy On Me, 23 bin 500 kez dijital olarak indirildi.