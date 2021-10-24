Adele, Easy On Me ile rekor üstüne rekor kırıyor

İngiliz şarkıcı Adele, yeni teklisi Easy On Me ile 6 yıl sonraki müziğe dönüşünü bir dizi rekorla taçlandırdı.

Haberler 24.10.2021 - 07:47

Adele, Easy On Me ile rekor üstüne rekor kırıyor - 1
Altı yıl aradan sonra Easy On Me ile müzik piyasasına giriş yapan Adele, İngiltere'de tekli satış listesinde ilk sıraya çıktı.
Adele, Easy On Me ile rekor üstüne rekor kırıyor - 2
33 yaşındaki şarkıcının listenin zirvesine çıkan üçüncü şarkısı olan Easy On Me ilk haftasında 217 bin 300 satış elde etti.

Adele, Easy On Me ile rekor üstüne rekor kırıyor - 3
Adele bu başarısıyla Ocak 2017'de Shape Of You parçasıyla 226 bin 800 satış yapan Ed Sheeran'ı
geride bıraktı.

Adele, Easy On Me ile rekor üstüne rekor kırıyor - 4
Official Charts Company'nin verilerine göre Easy On Me, 23 bin 500 kez dijital olarak indirildi.

Adele, Easy On Me ile rekor üstüne rekor kırıyor - 5
Easy On Me yakın zamanda Spotify'ın bir gün içinde en çok dinlenen tekli rekorunu da kırmıştı.
Adele bu başarısıyla Güney Koreli pop grubu BTS'in Butter parçasını geride bırakmıştı. Butter, 20,9 milyon kez dinlenmişti. Şarkıcının 4. albümü 30, 19 Kasım'da yayımlanacak.
Adele, Easy On Me ile rekor üstüne rekor kırıyor - 6

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