Adele yeni albümünü eylülde çıkarıyor

Adele, ilk albümü 21'i 2011’de çıkarmıştı. 2012’de James Bond filmi şarkısı Skyfall single’ını yayınlayan ünlü şarkıcı, 25 albümüyle hem ABD’de hem de İngiltere’de satış rekorları kırdı. Albüm, ABD’de çıktığı ilk hafta 3,38 milyonluk satış yaptı.