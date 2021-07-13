13.07.2021 - 13:27
Fransız oyuncu Adele Exarchopoulos, 2021 Cannes Film Festivali kırmızı halısında, iki farklı günde, iki farklı kıyafetle yürüdü.
27 yaşındaki oyuncunun iki filmi, festivalde prömiyer yaptı. Etkinliklerden biri Cumartesi günüyken, ikincisi dün yapıldı.
Exarchopoulos, Cannes kırmızı halısında Zero F–ks Given ve The Stronghold filmlerinin prömiyerlerinde boy gösterdi.
SEKİZ YIL ÖNCE TARİH YAZDIĞI YERDE
Ünlü oyuncu, 2013 yapımı Blue is the Warmest Color filmiyle sekiz yıl önce festival tarihine geçtiği yerde bu kez yeni filmleri için poz verdi.
Exarchopoulos ve rol arkadaşı Lea Seydoux, Altın Palmiye (Palme D’or) ödüllerini kazanan ilk oyuncular olmuştu. Festivalde bu ödül, film yönetmenlerine veriliyor.
İşte Adele Exarchopoulos’un Cannes Film Festivali kırmızı halısından fotoğrafları...