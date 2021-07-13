Adele Exarchopoulos 2021 Cannes Film Festivali kırmızı halısında

Adele Exarchopoulos yeniden, sekiz yıl önce tarih yazdığı yerde... Fransız oyuncu, yönetmenlere verilen Altın Palmiye ödülünü bir oyuncu olarak ilk kez aldığı Cannes Film Festivali'nde, bu yıl iki yeni filminin prömiyerinde boy gösterdi.

13.07.2021 - 13:27

Adele Exarchopoulos 2021 Cannes Film Festivali kırmızı halısında - 1

Fransız oyuncu Adele Exarchopoulos, 2021 Cannes Film Festivali kırmızı halısında, iki farklı günde, iki farklı kıyafetle yürüdü.

Adele Exarchopoulos 2021 Cannes Film Festivali kırmızı halısında - 2

27 yaşındaki oyuncunun iki filmi, festivalde prömiyer yaptı. Etkinliklerden biri Cumartesi günüyken, ikincisi dün yapıldı.

Adele Exarchopoulos 2021 Cannes Film Festivali kırmızı halısında - 3

Exarchopoulos, Cannes kırmızı halısında Zero F–ks Given ve The Stronghold filmlerinin prömiyerlerinde boy gösterdi.

Adele Exarchopoulos 2021 Cannes Film Festivali kırmızı halısında - 4

SEKİZ YIL ÖNCE TARİH YAZDIĞI YERDE

Ünlü oyuncu, 2013 yapımı Blue is the Warmest Color filmiyle sekiz yıl önce festival tarihine geçtiği yerde bu kez yeni filmleri için poz verdi.

Adele Exarchopoulos 2021 Cannes Film Festivali kırmızı halısında - 5

Exarchopoulos ve rol arkadaşı Lea Seydoux, Altın Palmiye (Palme D’or) ödüllerini kazanan ilk oyuncular olmuştu. Festivalde bu ödül, film yönetmenlerine veriliyor.

Adele Exarchopoulos 2021 Cannes Film Festivali kırmızı halısında - 6

İşte Adele Exarchopoulos’un Cannes Film Festivali kırmızı halısından fotoğrafları...

Adele Exarchopoulos 2021 Cannes Film Festivali kırmızı halısında - 7
Adele Exarchopoulos 2021 Cannes Film Festivali kırmızı halısında - 8
Adele Exarchopoulos 2021 Cannes Film Festivali kırmızı halısında - 9
Adele Exarchopoulos 2021 Cannes Film Festivali kırmızı halısında - 10
Adele Exarchopoulos 2021 Cannes Film Festivali kırmızı halısında - 11
Adele Exarchopoulos 2021 Cannes Film Festivali kırmızı halısında - 12
Adele Exarchopoulos 2021 Cannes Film Festivali kırmızı halısında - 13
Adele Exarchopoulos 2021 Cannes Film Festivali kırmızı halısında - 14
Adele Exarchopoulos 2021 Cannes Film Festivali kırmızı halısında - 15

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