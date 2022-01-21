Adele'in Las Vegas konserleri iptal oldu, gözyaşları içinde özür diledi

"ÇOK ÜZGÜNÜM VE UTANIYORUM"

Konser için Las Vegas’a gelen sevenlerine seslenen Adele, “Özür dilerim. Çok üzgünüm ve utanıyorum. Seyahat eden herkes için üzgünüm. Tüm tarihleri yeniden organize edeceğiz. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz ve konserleri yapacağız” diye konuştu.