Adıyaman’da milyonlarca yıl öncesine ait balık dişleri bulundu

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, “Adıyaman il sınırları Karadağ Mevkiinde yapmış olduğumuz araştırmalarda nimulites ve balık dişlerine ait fosiller görüldü. Bu fosillerde, Adıyaman’daki diğer fosillerden farklı olarak balık dişlerini görmekteyiz. Bu balık dişleri sanki ilk günkü gibi karşımıza çıkıyor. Parlak ve yassı bir şekildedir” dedi.



Mehmet Turan isimli vatandaş ise “Kayaların arasında balık dişlerinin fosil şeklinde ortaya çıkması Adıyaman’ın tarihi olarak ne kadar çok eskiye dayandığını gösteriyor. Bu balık dişleri bizi çok heyecanlandırdı ve ilgimizi çekti” diye konuştu.