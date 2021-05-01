Adıyaman’da milyonlarca yıl öncesine ait balık dişleri bulundu

01.05.2021 - 09:57
Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından 10’a yakın balık dişi incelenmek üzere İstanbul Üniversitesi Jeoloji Bölümünden Prof. Dr. Ercan Özcan’a gönderildi. Laboratuvarlarda yapılan analiz sonrasında dişlerin Maastrihtiyen dönemine yani 66-72 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlendi. Kaya parçalarında ayrıca orbıtoıdes, omphalocyclus ve loftusıa fosıllerinin olduğu tespit edildi.
Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, “Adıyaman il sınırları Karadağ Mevkiinde yapmış olduğumuz araştırmalarda nimulites ve balık dişlerine ait fosiller görüldü. Bu fosillerde, Adıyaman’daki diğer fosillerden farklı olarak balık dişlerini görmekteyiz. Bu balık dişleri sanki ilk günkü gibi karşımıza çıkıyor. Parlak ve yassı bir şekildedir” dedi.
Mehmet Turan isimli vatandaş ise “Kayaların arasında balık dişlerinin fosil şeklinde ortaya çıkması Adıyaman’ın tarihi olarak ne kadar çok eskiye dayandığını gösteriyor. Bu balık dişleri bizi çok heyecanlandırdı ve ilgimizi çekti” diye konuştu.
Tarihi yapılarının yanında son günlerde fosiller ile de adından söz ettiren Adıyaman’da, daha önce Tut ilçesi Hacı Muhammet Dağında geçtiğimiz yıl yaklaşık 5 hektarlık alanda milyonlarca deniz canlısı fosili ortaya çıkmıştı.